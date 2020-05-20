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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 20 » 11:58:42

В общественный транспорт Житомира возвращают льготный проезд

Сегодня, 12:24:42 1150 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В общественный транспорт Житомира возвращают льготный проезд

 Начиная с пятницы, 22 мая, в общественном транспорте Житомира восстанавливают льготный проезд, который был отменен на время карантина.

Соответствующее решение приняли сегодня, 20 мая, во время заседания исполкома городского совета.

Льготы на проезд возвращают в том виде, какими они были до карантин. В то же время исполком не отменил решение о проезде по спецпропускам.

"Для того, чтобы не перегружать городской транспорт, мы оставляем проезд по спецпропускам до 10 часов и с 16 часов для того, чтобы люди могли доехать на работу. В другое время общественным транспортом могут пользоваться все жители Житомирской ОТГ и также мы возвращаем все без исключения льготы, которые у них были", - рассказал на исполкоме мэр Сергей Сухомлин.

Следовательно, без пропусков в общественном транспорте Житомира можно ездить с 10 до 16 часов. Льготники, которые имеют пропуска, могут ездить бесплатно без ограничения во времени.

Напомним, льготный проезд в общественном транспорте Житомира был отменен 21 марта. Решение было мотивировано тем, что большинство пассажиров - это пенсионеры, которые находятся в зоне наибольшего риска заболевания COVID-19.
Тэги: общественный транспорт, льготы, исполком, Житомир
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