В общественный транспорт Житомира возвращают льготный проезд

Начиная с пятницы, 22 мая, в общественном транспорте Житомира восстанавливают льготный проезд, который был отменен на время карантина.
Соответствующее решение приняли сегодня, 20 мая, во время заседания исполкома городского совета.
Льготы на проезд возвращают в том виде, какими они были до карантин. В то же время исполком не отменил решение о проезде по спецпропускам.
"Для того, чтобы не перегружать городской транспорт, мы оставляем проезд по спецпропускам до 10 часов и с 16 часов для того, чтобы люди могли доехать на работу. В другое время общественным транспортом могут пользоваться все жители Житомирской ОТГ и также мы возвращаем все без исключения льготы, которые у них были"
, - рассказал на исполкоме мэр Сергей Сухомлин.
Следовательно, без пропусков в общественном транспорте Житомира можно ездить с 10 до 16 часов
. Льготники, которые имеют пропуска, могут ездить бесплатно без ограничения во времени.
Напомним, льготный проезд в общественном транспорте Житомира был отменен 21 марта
. Решение было мотивировано тем, что большинство пассажиров - это пенсионеры, которые находятся в зоне наибольшего риска заболевания COVID-19.