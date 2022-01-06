С 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Житомира не изменится: исполком пока не принял решение

Запланировано с 10 января повышение стоимости проезда в общественном транспорте откладывается. По состоянию на 6 января исполком не утвердил соответствующее решение. На сайте горсовета опубликован лишь проект решения
.
Эту информацию «Журналу Житомира
» подтвердили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.
Заседание исполнительного комитета, на котором планируют рассматривать вопрос стоимости проезда, может состояться на следующей неделе.
Стоимость проезда
В 2022 году стоимость проезда в электротранспорте Житомира планировали повысить в два этапа до 10 грн
, а в маршрутках и коммунальных автобусах - сразу до 10 грн.
Первый этап планировался с 10 января 2022 года
.
Частные и коммунальные автобусы
- Карта житомирянина - 8 грн;
- Транспортная карта – 8 грн;
- Безналично и налично – 10 грн;
- Льготная стоимость – 4 грн;
- Школьникам – 3 грн.
Электротранспорт
- Карта житомирянина – 6 грн;
- Транспортная карта – 6 грн;
- Безналично и налично – 8 грн;
- Льготная стоимость безналично и налично – 4 грн;
- Школьникам – 3 грн.