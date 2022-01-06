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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 6 » 11:31:53

С 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Житомира не изменится: исполком пока не принял решение

Сегодня, 11:31:11 1003 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Житомира не изменится: исполком пока не принял решение

 Запланировано с 10 января повышение стоимости проезда в общественном транспорте откладывается. По состоянию на 6 января исполком не утвердил соответствующее решение. На сайте горсовета опубликован лишь проект решения.

Эту информацию «Журналу Житомира» подтвердили в Управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.



Заседание исполнительного комитета, на котором планируют рассматривать вопрос стоимости проезда, может состояться на следующей неделе.
 

Стоимость проезда


В 2022 году стоимость проезда в электротранспорте Житомира планировали повысить в два этапа до 10 грн, а в маршрутках и коммунальных автобусах - сразу до 10 грн.

Первый этап планировался с 10 января 2022 года.
 

Частные и коммунальные автобусы

 
  • Карта житомирянина - 8 грн;
  • Транспортная карта – 8 грн;
  • Безналично и налично – 10 грн;
  • Льготная стоимость – 4 грн;
  • Школьникам – 3 грн.
 

Электротранспорт

 
  • Карта житомирянина – 6 грн;
  • Транспортная карта – 6 грн;
  • Безналично и налично – 8 грн;
  • Льготная стоимость безналично и налично – 4 грн;
  • Школьникам – 3 грн.

Тэги: исполком, общественный транспорт, Житомир, стоимость проезда
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Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 12:39:52, Сегодня [Материал]

Повысят в 2 раза - получат сценарий Казахстана
Вано
2 Вано (Вано)   • 13:02:09, Сегодня [Материал]

Очень сомневаюсь. Даже если в 5 раз поднимут, всё равно ничего не будет.
suhoj29
3 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:20:19, Сегодня [Материал]

Буде Казахський Майдан
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