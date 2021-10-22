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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 22 » 10:41:32

Житомир вернет временные ограничения для льготного проезда в транспорте

Сегодня, 10:41:32 2262 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир вернет временные ограничения для льготного проезда в транспорте

 В общественном транспорте Житомира собираются вернуть временные ограничения для льготных категорий населения. То есть льготный проезд будет действовать с 10:00 до 16:00.

Об этом в комментарии Житомир.info рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
 

«Два дня назад проходила комиссия ТЭБ и ЧС, мы собирали бизнес: представителей рынков, торговых центров. На комиссии был проголосован ряд ограничений, которые будут действовать у нас уже с субботы (26 октября, - ред.). Так же мы будем вводить ограничения по транспорту, и так же, простите нас, наши льготники, но мы будем вводить бесплатное передвижение транспортом по часам: с 10:00 до 16:00, как это было весной, когда мы были в красной зоне. Почему? Детям нужно утром доехать до школы, детского сада, людям нужно на работу. Будут жесткие ограничения по количеству мест в общественном транспорте, поэтому пенсионеры (льготники - ред.) смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 10:00 до 16:00. После того, как мы выйдем из красной зоны, мы снова снимем эти ограничения», - рассказал мэр Житомира.


По его словам, временные ограничения начнут действовать, когда Житомир попадет в красную зону.

Напомним, в троллейбусах и трамваях Житомира собираются поднять стоимость проезда.
Тэги: Карантин, льготники, Житомир, общественный транспорт
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:09:36, Сегодня [Материал]

"пенсионеры (льготники - ред.)"
зачем вы перевираете слова мэра?
он чётко сказал - ограничения только для пенсов, остальных владельцев корочек эти ограничения не касаюцца....
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