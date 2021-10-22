Житомир вернет временные ограничения для льготного проезда в транспорте

«Два дня назад проходила комиссия ТЭБ и ЧС, мы собирали бизнес: представителей рынков, торговых центров. На комиссии был проголосован ряд ограничений, которые будут действовать у нас уже с субботы (26 октября, - ред.). Так же мы будем вводить ограничения по транспорту, и так же, простите нас, наши льготники, но мы будем вводить бесплатное передвижение транспортом по часам: с 10:00 до 16:00, как это было весной, когда мы были в красной зоне. Почему? Детям нужно утром доехать до школы, детского сада, людям нужно на работу. Будут жесткие ограничения по количеству мест в общественном транспорте, поэтому пенсионеры (льготники - ред.) смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 10:00 до 16:00. После того, как мы выйдем из красной зоны, мы снова снимем эти ограничения», - рассказал мэр Житомира.