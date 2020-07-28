Спецпропуска в общественном транспорте Житомира больше не нужны

С субботы, 1 августа, житомиряне и гости города смогут пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков. Такое решение приняли члены исполнительного комитета городского совета 28 июля.
"Введение спецпропусков позволило разгрузить общественный транспорт, чтобы люди, которые работают, могли добраться до работы. Сегодня большинство городов проезд по пропускам в общественном транспорте отменили", - отметил Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта и связи городского совета.
Ограничения по количеству пассажиров в салоне транспортного средства остаются: пассажиров должно быть не больше, чем посадочных мест.
Масочный режим, соблюдение санитарных и противоэпидемических мер - также обязательное условие.
Напомним, что режим пропусков в общественном транспорте Житомира действовал с 8 апреля 2020 года
. Специальные пропуска давали право на проезд в часы пик
в общественном транспорте.