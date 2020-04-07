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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 7 » 13:43:00

С 8 апреля в общественном транспорте Житомире можно будет ездить только со спецпропуском

Сегодня, 14:06:39 1401 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 8 апреля в общественном транспорте Житомире можно будет ездить только со спецпропуском

 Со среды, 8 апреля, воспользоваться городским общественным транспортом в Житомире можно будет только при наличии специального пропуска и средств индивидуальной защиты.

"Для оформления удостоверений необходимо осуществить регистрацию на официальном сайте Житомирского городского совета по ссылке", - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
 

Скачать удостоверение можно здесь

Оформление удостоверения по ссылке


В мэрии отмечают, что ответственность за достоверность удостоверений возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, которые выдали удостоверение.

"Согласно решению исполнительного комитета от 20.03.2020 №377 "О временном ограничении льготного проезда в городском общественном транспорте" военнослужащие и работники правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей пользуются общественным транспортом бесплатно при предъявлении служебных удостоверений", - напоминают в городском совете.

Как сообщал "Журнал Житомира", решение о введении специальных пропусков было принято 6 апреля исполнительным комитетом горсовета. Катализатором послужило решение Кабмина о полном прекращении междугородных и городских перевозок в общественном транспорте.
Тэги: пропуск, Житомир, проезд, общественный транспорт
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1 Name Surname (viewer)   • 14:26:32, Сегодня [Материал]
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