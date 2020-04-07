Со среды, 8 апреля, воспользоваться городским общественным транспортом в Житомире можно будет только при наличии специального пропуска и средств индивидуальной защиты.
"Для оформления удостоверений необходимо осуществить регистрацию на официальном сайте Житомирского городского совета по ссылке"
, - информирует Управление транспорта и связи Житомирского городского совета.
Оформление удостоверения по ссылке
В мэрии отмечают, что ответственность за достоверность удостоверений возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, которые выдали удостоверение.
"Согласно решению исполнительного комитета от 20.03.2020 №377 "О временном ограничении льготного проезда в городском общественном транспорте" военнослужащие и работники правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей пользуются общественным транспортом бесплатно при предъявлении служебных удостоверений"
, - напоминают в городском совете.
Как сообщал "Журнал Житомира
", решение о введении специальных пропусков было принято 6 апреля исполнительным комитетом горсовета
. Катализатором послужило решение Кабмина о полном прекращении междугородных и городских перевозок в общественном транспорте.
С 8 апреля в общественном транспорте Житомире можно будет ездить только со спецпропуском
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-ukraine-tri-provala-vlasti-50080265.html