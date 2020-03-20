Для медиков в общественном транспорте Житомира сделают бесплатный проезд

В Житомире медицинские работники будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. На это предусмотрели 500 тысяч гривен. Соответствующее решение было принято 20 марта на внеочередном заседании исполнительного комитета.
«Для работников медицинской отрасли Житомирской городской ОТГ приобретут транспортные карты и проездные. Сегодня будут подписаны договора с КП «Житомиртранспорт», а также выделены карточки, на которых будет определенная сумма средств», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
В городском совете объясняют, что транспортная карта работает как кошелек и действует во всем общественном транспорте города: как в коммунальном, так и в частном. На карточках для медицинских работников будут особые средства идентификации.
«Во время очередей на остановках общественного транспорта, уступайте медицинским работникам, работа которых сегодня является сверхважной»
, - обратился с просьбой к житомирянам городской голова Сергей Сухомлин.
Напомним, с завтрашнего дня, 21 марта, в общественном транспорте Житомира отменят льготный проезд
. Такое решение было мотивировано тем, что во время проверок транспорта было выявлено, что большинство пассажиров - пенсионеры, которые находятся в зоне наибольшего риска.