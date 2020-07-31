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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 31 » 13:22:07

1 августа в Житомире начнуть действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Сегодня, 14:02:07 1284 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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1 августа в Житомире начнуть действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

 С субботы, 1 августа, вступает в действие решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в случае оплаты по безналичному расчету или наличными.

При оплате Картой житомирянина или транспортной карточкой стоимость проезда не изменится.
 

Тарифы с 1 августа


Оплата «Картой житомирянина» или «Транспортной картой»: в электротранспорте - 4 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн.

Оплата банковской картой или другими видами безналичного расчета: в электротранспорте - 5 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 7 грн.

Оплата наличными: в электротранспорте - 6 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 8 грн.

Для учащихся школ и других учебных заведений во всех видах транспорта будет стоить 3 грн при оплате наличными или транспортной картой (без ограничений во времени).

Для пенсионеров проезд в электротранспорте наличными будет стоить 3 грн, а «Картой житомирянина» - бесплатно. В автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00 (в другое время полная стоимость); «Карта житомирянина» - 3 грн (без ограничений во времени).
 

Как оформить Карту житомирянина
Где купить транспортную карточку


Тэги: Житомир, общественный транспорт, проезд, тариф
Комментариев: 3
trindindin
1 Сергей (trindindin)   • 15:08:43, Сегодня [Материал]
+6

И будут люди дальше проваливаться под пол , как в предидущем посте
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:10:15, Сегодня [Материал]
+6

В этот раз они даже не удосужились назвать внятные причины почему дорожает проезд
Marek
3 Стас (Marek)   • 18:57:51, Сегодня [Материал]
0

Ой, Зрада зрадная...а вот в Буках тариф на проезд велосипедом, бегом и на тракторе не поменялся.
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