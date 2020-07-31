1 августа в Житомире начнуть действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

С субботы, 1 августа, вступает в действие решения исполнительного комитета о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в случае оплаты по безналичному расчету или наличными.
При оплате Картой житомирянина или транспортной карточкой стоимость проезда не изменится.
Тарифы с 1 августа
Оплата «Картой житомирянина» или «Транспортной картой»
: в электротранспорте - 4 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 6 грн.
Оплата банковской картой или другими видами безналичного расчета
: в электротранспорте - 5 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 7 грн.
Оплата наличными
: в электротранспорте - 6 грн, в коммунальных автобусах и маршрутках - 8 грн.
Для учащихся
школ и других учебных заведений во всех видах транспорта будет стоить 3 грн при оплате наличными или транспортной картой (без ограничений во времени).
Для пенсионеров
проезд в электротранспорте наличными будет стоить 3 грн, а «Картой житомирянина» - бесплатно. В автобусных маршрутах наличными - 3 грн с 10:00 до 16:00 (в другое время полная стоимость); «Карта житомирянина» - 3 грн (без ограничений во времени).