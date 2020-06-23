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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 23 » 16:27:03

В коммунальном транспорте Житомира усиленно проверяют пассажиров

Вчера, 16:54:03 1444 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В коммунальном транспорте Житомира усиленно проверяют пассажиров

 В житомирских троллейбусах, трамваях и коммунальных автобусах усилили контроль за соблюдением режима пропусков. Наличие пропусков, дающих право на проезд в часы пик, проверяют контролеры и мобильная группа городского управления транспорта, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Мы не прекращаем контроль за пропусками у пассажиров. Всех частных перевозчиков мы поставили в известность, что режим пропусков является обязательным. У нас работает мобильная группа из управления транспорта, которая контролирует, чтобы водители и кондукторы запускали только пассажиров с пропусками. Но с 10.00 до 16.00 можно ездить без удостоверения, а в выходные дни пропуска отменены", - сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.


Кондуктор Галина Перегуда рассказала, что некоторые пассажиры хотят проехать без пропуска и конфликтуют с кондукторами.

"Я им говорю, что без пропуска нельзя. Некоторые после этого выходят из троллейбуса, некоторые спорят, но потом выходят. Люди по-разному себя ведут, бывает обзывают", - рассказала женщина.

Некоторые пассажиры говорят, что благодаря пропускам можно комфортно доехать на работу.
 

"Если утром будет большой поток пассажиров, это будет способствовать распространению коронавируса. Лучше мы будем ездить с пропусками до десяти часов, чтобы можно было нормально доехать на работу. Благодаря этой пропускной системе на работу можно доехать комфортно", - отметил житомирянин Валерий.


Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире из-за карантина действуют новые правила проезда в общественном транспорте. Так, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные пользоваться городским общественным транспортом можно без специального удостоверения. В остальное время наличие удостоверения в общественном транспорте является обязательным.
Тэги: пропуск, общественный транспорт, контроль, Карантин
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:30:04, Вчера [Материал]
-2

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