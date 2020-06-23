В коммунальном транспорте Житомира усиленно проверяют пассажиров

"Мы не прекращаем контроль за пропусками у пассажиров. Всех частных перевозчиков мы поставили в известность, что режим пропусков является обязательным. У нас работает мобильная группа из управления транспорта, которая контролирует, чтобы водители и кондукторы запускали только пассажиров с пропусками. Но с 10.00 до 16.00 можно ездить без удостоверения, а в выходные дни пропуска отменены", - сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.