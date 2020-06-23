В коммунальном транспорте Житомира усиленно проверяют пассажиров

В житомирских троллейбусах, трамваях и коммунальных автобусах усилили контроль за соблюдением режима пропусков. Наличие пропусков, дающих право на проезд в часы пик, проверяют контролеры и мобильная группа городского управления транспорта, информирует "Суспільне Житомир
".
"Мы не прекращаем контроль за пропусками у пассажиров. Всех частных перевозчиков мы поставили в известность, что режим пропусков является обязательным. У нас работает мобильная группа из управления транспорта, которая контролирует, чтобы водители и кондукторы запускали только пассажиров с пропусками. Но с 10.00 до 16.00 можно ездить без удостоверения, а в выходные дни пропуска отменены", - сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.
Кондуктор Галина Перегуда рассказала, что некоторые пассажиры хотят проехать без пропуска и конфликтуют с кондукторами.
"Я им говорю, что без пропуска нельзя. Некоторые после этого выходят из троллейбуса, некоторые спорят, но потом выходят. Люди по-разному себя ведут, бывает обзывают"
, - рассказала женщина.
Некоторые пассажиры говорят, что благодаря пропускам можно комфортно доехать на работу.
"Если утром будет большой поток пассажиров, это будет способствовать распространению коронавируса. Лучше мы будем ездить с пропусками до десяти часов, чтобы можно было нормально доехать на работу. Благодаря этой пропускной системе на работу можно доехать комфортно", - отметил житомирянин Валерий.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире из-за карантина действуют новые правила проезда
в общественном транспорте. Так, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 и в выходные пользоваться городским общественным транспортом можно без специального удостоверения. В остальное время наличие удостоверения
в общественном транспорте является обязательным.