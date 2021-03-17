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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 17 » 12:58:11

В Житомире создают новую службу, которая будет контролировать работу частных маршруток и коммунального транспорта

Сегодня, 13:09:11 439 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире создают новую службу, которая будет контролировать работу частных маршруток и коммунального транспорта

 В Житомире создают Службу контроля общественного транспорта. Цель – эффективный контроль за пассажирскими перевозками коммунального и частного транспорта общего пользования.

В принятом сегодня решении исполкома говорится, что до 1 апреля этого года ТТУ передаст функции контроля КП «Житомиртранспорт», который обеспечит создание и функционирование на предприятии такой Службы.
 

«Вводим серьезную городскую инспекцию в общественном транспорте ... На первом этапе это будет контроль, который все эти годы осуществляло ТТУ, далее поквартально будем расширять службу. Будет контролироваться как коммунальный транспорт, так и частные перевозчики», – говорит Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта и связи городского совета.


Отмечено, что Служба будет инспектировать не только систему оплаты проезда в общественном транспорте города, но и санитарное состояние, выполнение графиков и тому подобное. Контроллеры, которые работают сегодня в ТТУ, будут переведены в другое коммунальное предприятие.

В договорах с частным перевозчиком об организации перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования будет предусмотрено осуществление контроля КП «Житомиртранспорт» городского совета.

Тэги: общественный транспорт, Житомир, контроль
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:50:33, Сегодня [Материал]

Попахивает имитацией работы. Ну пришли, ну проверили, ну нашли какое-то нарушение, но наказывать кто будет? За столько лет хоть раз за уйму нарушений перевозчиков наказали?

Хочется конечно верить, что все будет серьезно и транспортная проблема исчезнет, но пока я в это слабо верю.
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