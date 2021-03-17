В Житомире создают новую службу, которая будет контролировать работу частных маршруток и коммунального транспорта

В Житомире создают Службу контроля общественного транспорта. Цель – эффективный контроль за пассажирскими перевозками коммунального и частного транспорта общего пользования.
В принятом сегодня решении исполкома говорится, что до 1 апреля этого года ТТУ передаст функции контроля КП «Житомиртранспорт», который обеспечит создание и функционирование на предприятии такой Службы.
«Вводим серьезную городскую инспекцию в общественном транспорте ... На первом этапе это будет контроль, который все эти годы осуществляло ТТУ, далее поквартально будем расширять службу. Будет контролироваться как коммунальный транспорт, так и частные перевозчики», – говорит Константин Пидпокровный, начальник управления транспорта и связи городского совета.
Отмечено, что Служба будет инспектировать не только систему оплаты проезда в общественном транспорте города, но и санитарное состояние, выполнение графиков и тому подобное. Контроллеры, которые работают сегодня в ТТУ, будут переведены в другое коммунальное предприятие.
В договорах с частным перевозчиком об организации перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования будет предусмотрено осуществление контроля КП «Житомиртранспорт» городского совета.