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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 17 » 15:07:51

В Житомире жестко ограничат поездки в общественном транспорте, а в области отменят автобусное сообщение

Вчера, 15:19:54 4846 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире жестко ограничат поездки в общественном транспорте, а в области отменят автобусное сообщение

 Правительство приняло решение о запрете пассажирских перевозок и ограничило количество участников массовых мероприятий. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины в Житомирской области, как и по всей территории страны, с 18 марта по 3 апреля 2020 года запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

«Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - сообщает Правительственный портал.

Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля:
 
  • на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
  • перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
 
По информации Житомирского городского совета, с 18.03.2020 полностью отменяется движение пригородного автобусного сообщения. Движение автобусных маршрутов №104, 110, 126 и 147 будет осуществляться только в пределах города, №104 и 110 будет курсировать до областной детской больницы (с. Станишевка).

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, в Житомире усиливается карантин: 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
Тэги: общественный транспорт, Житомирская область, Карантин, автобусы
Комментариев: 5
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 16:13:25, Вчера [Материал]
+1

Давно пора.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 16:53:27, Вчера [Материал]
-1

А 106 не прикасаемый?
velcade
3 Санитар (velcade)   • 17:36:42, Вчера [Материал]
0

Ступил, это ж область...
zt-gregori
4 Игорь (zt-gregori)   • 17:38:14, Вчера [Материал]
0

так, інші які тут не вказані підпорядковуються області. не будуть курсувати всі приміські.
sp19636462
5 Алєґ (sp19636462)   • 21:03:00, Вчера [Материал]
0

шарамиґрачєватєлі будуть возити в 100кратнам размєрє!!!
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