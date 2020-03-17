В Житомире жестко ограничат поездки в общественном транспорте, а в области отменят автобусное сообщение

Правительство приняло решение о запрете пассажирских перевозок и ограничило количество участников массовых мероприятий. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины в Житомирской области, как и по всей территории страны, с 18 марта по 3 апреля 2020 года запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.
«Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции»
, - сообщает Правительственный портал.
Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля:
- на всей территории нашего государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;
- перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
По информации Житомирского городского совета, с 18.03.2020 полностью отменяется движение пригородного автобусного сообщения
. Движение автобусных маршрутов №104, 110, 126 и 147 будет осуществляться только в пределах города, №104 и 110 будет курсировать до областной детской больницы (с. Станишевка).
С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).
Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий
, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Напомним, в Житомире усиливается карантин
: 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
В Житомире жестко ограничат поездки в общественном транспорте, а в области отменят автобусное сообщение