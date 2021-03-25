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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 25 » 15:27:20

На Житомирщине возобновили автобусное сообщение: на рейсы вышли 80% перевозчиков

Вчера, 15:37:20 654 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине возобновили автобусное сообщение: на рейсы вышли 80% перевозчиков

 25 марта в Житомирской области более 80% перевозчиков возобновили свою работу на внутриобластных рейсах. Теперь пассажиры имеют возможность добраться в населенных пункты области.

Как сообщает "Суспільне", возобновить пассажирские перевозки в области позволили при определенных условиях.
 

"Перевозчикам, которые отвечают за маршруты, поставлена ​​задача - обеспечить своих водителей дезинфицирующими средствами и следить за соблюдением карантинных ограничений в салоне", - отметил начальник областного управления по вопросам гражданской защиты населения Сергей Безносюк.


Водитель Виталий Алексеенко работает на маршруте "Малин - Житомир". Он рассказал, что сегодня (25 марта - ред.) первым рейсом привез в областной центр только двух пассажиров.
 

"Я практически приехал без никого. Было два человека. Я их забрал в Радомышле и никого по дороге вообще не было. Люди еще не знают, что мы ездим. Это нужно поездить 10 дней в убыток, а уже потом может быть какая-то прибыль. Нет таких загрузок, которые были когда-то. Относительно стоячих пассажиров, то вообще не стоит вопрос", - сообщил водитель.


Пассажир Николай Малецкий рассказал, что вчера был вынужден ехать в Житомир попутным транспортом. Сегодня мужчина возвращается домой рейсовым автобусом. Говорит, что нужно, чтобы автобусы и маршрутки ездили.

"Человек может куда-то ехать, он на что-то рассчитывает, поэтому крайне нужны перевозки", - уверен мужчина.

Напомним, решение возобновить пассажирские перевозки в области приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 марта. 
Тэги: общественный транспорт, автобусы, Карантин, Житомирщина
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