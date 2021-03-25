На Житомирщине возобновили автобусное сообщение: на рейсы вышли 80% перевозчиков

"Я практически приехал без никого. Было два человека. Я их забрал в Радомышле и никого по дороге вообще не было. Люди еще не знают, что мы ездим. Это нужно поездить 10 дней в убыток, а уже потом может быть какая-то прибыль. Нет таких загрузок, которые были когда-то. Относительно стоячих пассажиров, то вообще не стоит вопрос", - сообщил водитель.