На Житомирщине возобновили автобусное сообщение: на рейсы вышли 80% перевозчиков

25 марта в Житомирской области более 80% перевозчиков возобновили свою работу на внутриобластных рейсах. Теперь пассажиры имеют возможность добраться в населенных пункты области.
Как сообщает "Суспільне
", возобновить пассажирские перевозки в области позволили при определенных условиях.
"Перевозчикам, которые отвечают за маршруты, поставлена задача - обеспечить своих водителей дезинфицирующими средствами и следить за соблюдением карантинных ограничений в салоне", - отметил начальник областного управления по вопросам гражданской защиты населения Сергей Безносюк.
Водитель Виталий Алексеенко работает на маршруте "Малин - Житомир". Он рассказал, что сегодня (25 марта - ред.) первым рейсом привез в областной центр только двух пассажиров.
"Я практически приехал без никого. Было два человека. Я их забрал в Радомышле и никого по дороге вообще не было. Люди еще не знают, что мы ездим. Это нужно поездить 10 дней в убыток, а уже потом может быть какая-то прибыль. Нет таких загрузок, которые были когда-то. Относительно стоячих пассажиров, то вообще не стоит вопрос", - сообщил водитель.
Пассажир Николай Малецкий рассказал, что вчера был вынужден ехать в Житомир попутным транспортом. Сегодня мужчина возвращается домой рейсовым автобусом. Говорит, что нужно, чтобы автобусы и маршрутки ездили.
"Человек может куда-то ехать, он на что-то рассчитывает, поэтому крайне нужны перевозки"
, - уверен мужчина.
Напомним, решение возобновить пассажирские перевозки
в области приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 марта.