На Житомирщине возобновляется курсирование междугородных автобусов и пригородных поездов

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании 23 марта разрешила осуществлять в Житомирской области регулярные и пассажирские перевозки, но с определенными ограничениями.
Об этом 24 марта на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Александр Федько
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По его словам, 23 марта областная комиссия ТЭБ и ЧС, руководствуясь очередными изменениями в постановление Кабинета Министров Украины от 22 марта 2021 №230, внесла коррективы в правила функционирования пассажирского транспорта в условиях ограничений "красной зоны".
В частности, позволили функционирование городских, пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования, а также пригородного железнодорожного пассажирского сообщения в следующих случаях:
- на регулярных городских автобусных маршрутах - обеспечивать перевозку пассажиров в количестве 50% мест для сидения, которые определены в транспорте;
- на регулярных пригородных и междугородных автобусных маршрутах - обеспечивать перевозку только в количестве 100% мест для сидения;
- перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль за использованием средств индивидуальной защиты.
Федько также отметил, что органам местного самоуправления предложено выделить дополнительные транспортные единицы во время пиковых нагрузок, что позволит уменьшить скопление людей в общественном транспорте.