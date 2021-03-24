Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.03.2021    02:35:40
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 24 » 11:38:49

На Житомирщине возобновляется курсирование междугородных автобусов и пригородных поездов

Вчера, 11:42:49 1059 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине возобновляется курсирование междугородных автобусов и пригородных поездов

 Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании 23 марта разрешила осуществлять в Житомирской области регулярные и пассажирские перевозки, но с определенными ограничениями.

Об этом 24 марта на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Александр Федько.

По его словам, 23 марта областная комиссия ТЭБ и ЧС, руководствуясь очередными изменениями в постановление Кабинета Министров Украины от 22 марта 2021 №230, внесла коррективы в правила функционирования пассажирского транспорта в условиях ограничений "красной зоны".

В частности, позволили функционирование городских, пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования, а также пригородного железнодорожного пассажирского сообщения в следующих случаях:
 
  • на регулярных городских автобусных маршрутах - обеспечивать перевозку пассажиров в количестве 50% мест для сидения, которые определены в транспорте;
  • на регулярных пригородных и междугородных автобусных маршрутах - обеспечивать перевозку только в количестве 100% мест для сидения;
  • перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности, респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Федько также отметил, что органам местного самоуправления предложено выделить дополнительные транспортные единицы во время пиковых нагрузок, что позволит уменьшить скопление людей в общественном транспорте.
Тэги: общественный транспорт, Карантин, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus