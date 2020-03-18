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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 18 » 16:21:03

На Житомирщине отменили движение пассажирских автобусов: часть медиков не смогла добраться на работу

Вчера, 16:31:03 1860 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине отменили движение пассажирских автобусов: часть медиков не смогла добраться на работу

 С сегодняшнего дня, 18 марта, на Житомирщине запрещены пассажирские перевозки в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Пока запрет будет действовать три недели до завершения карантина - по 3 апреля 2020 года.

Однако облгосадминистрация сообщают, что часть медицинских работников не смогла добраться до своих рабочих мест из-за трудностей с транспортом. Поэтому в области разработают служебные маршруты для подвоза медиков на работу.
 

«Сегодня изучаем потребность для медицинских работников в подвозе их на работу. Нужно знать количество людей и направления. И будем создавать специальные служебные маршруты для медиков, чтобы они беспрепятственно в любое время карантина добирались до лечебных учреждений области», - рассказала заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга 18 марта.


Как сообщал «Журнал Житомира», с 18 марта отменили движение всех пригородных автобусных маршрутов. Движение маршруток №104, 110, 126 и 147 осуществляется только в пределах Житомира.

Тэги: Житомирщина, автобусы, транспорт, медики
Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:42:17, Вчера [Материал]
+8

<<Поэтому в области разработают служебные маршруты для подвоза медиков на работу>>

А сначала позаботиться про доставку медиков до работы, до запрета пассажирских перевозок, слабо? Вы ж должны были предвидеть, что у них возникнут трудности в связи с запретом. Что за традиция такая, сначала создавать проблему, потом ее решать?
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:10:53, Вчера [Материал]
+4

Именно об этой проблеме написано в блоге "Мы подумаем об этом завтра".
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 22:47:03, Вчера [Материал]
+1

Ніхто наперед не думає, ні в народі, ні в верхах.
Який народ - такі й бояри.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 16:52:43, Вчера [Материал]
+9

Ну как всегда - сначала делаем, а потом думаем - как и зачем. На день-два вперед заглянуть мозгов не хватило?
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 18:23:32, Вчера [Материал]
-3

А люди не можуть щось змінити в своєму житті, знаючи, що відбуваються зміни навколо? Коли тей совок скінчиться: мені провинні зробити!
bda
5 ДДД (bda)   • 20:12:16, Вчера [Материал]
+1

Люди, которые, ОБЯЗАНЫ, ходить на работу в Житомире, но живут в 15-20 км. от Житомира, не имея собственного авто, ЧТО, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗМЕНИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, БЛ...?????
kozyberda79
6 Наталия (kozyberda79)   • 20:22:00, Вчера [Материал]
+3

Гуйва, Новогуйвинск, Озерное - мы отрезаны от цивилизации, пешком на работу ходить не собираемся, подвоза нет, растительности нет, воды нет, населены роботами)))))))
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