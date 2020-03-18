На Житомирщине отменили движение пассажирских автобусов: часть медиков не смогла добраться на работу

«Сегодня изучаем потребность для медицинских работников в подвозе их на работу. Нужно знать количество людей и направления. И будем создавать специальные служебные маршруты для медиков, чтобы они беспрепятственно в любое время карантина добирались до лечебных учреждений области», - рассказала заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга 18 марта.