С сегодняшнего дня, 18 марта, на Житомирщине запрещены пассажирские перевозки в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.
Пока запрет будет действовать три недели до завершения карантина - по 3 апреля 2020 года.
Однако облгосадминистрация сообщают, что часть медицинских работников не смогла добраться до своих рабочих мест из-за трудностей с транспортом. Поэтому в области разработают служебные маршруты для подвоза медиков на работу.
«Сегодня изучаем потребность для медицинских работников в подвозе их на работу. Нужно знать количество людей и направления. И будем создавать специальные служебные маршруты для медиков, чтобы они беспрепятственно в любое время карантина добирались до лечебных учреждений области», - рассказала заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга 18 марта.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 18 марта отменили движение всех пригородных автобусных маршрутов. Движение маршруток №104, 110, 126 и 147 осуществляется только в пределах Житомира.
На Житомирщине отменили движение пассажирских автобусов: часть медиков не смогла добраться на работу
А сначала позаботиться про доставку медиков до работы, до запрета пассажирских перевозок, слабо? Вы ж должны были предвидеть, что у них возникнут трудности в связи с запретом. Что за традиция такая, сначала создавать проблему, потом ее решать?
Який народ - такі й бояри.