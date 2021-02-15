На Житомирщине спасатели помогли медикам добраться к роженице и больной девочке. ФОТО

В Житомирской области в течение выходных, 13 и 14 февраля, спасатели дважды оказали помощь медикам в транспортировке пациентов.
По информации ГСЧС, 13 февраля в Малинском районе в снежном сугробе застрял автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался на вызов к роженице.
К месту происшествия немедленно были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части №13 города Малин, которые с помощью буксировочного троса транспортировали медтранспорт к месту жительства женщины.
"Медицинские специалисты осмотрели роженицу, а затем, вместе с новорожденным ребенком, в карете скорой медицинской помощи бойцы ГСЧС транспортировали их путем буксировки уже к автодороге Киев-Ковель", - сообщают спасатели.
Далее карета скорой направилась в медицинское учреждение уже самостоятельно.
14 февраля в Емильчинском районе в снежных сугробах застряла скорая, которая ехала на вызов к 14-летней пациентке в с. Зеленица. На помощь выехали бойцы пожарно-спасательного поста, однако их спецавтомобиль тоже не смог преодолеть сугробы.
"На место происшествия было отправлено дежурное отделение 33-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова. Врач с командиром отделения отправились к больной пешком", - информирует ГСЧС.
При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили девушку к пожарному автомобилю.
Пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике к автомобилю скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Далее медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.
Всего в течение выходных спасатели вытащили из снежных заносов более 200 транспортных средств.