На Житомирщине спасатели помогли медикам добраться к роженице и больной девочке. ФОТО

"Медицинские специалисты осмотрели роженицу, а затем, вместе с новорожденным ребенком, в карете скорой медицинской помощи бойцы ГСЧС транспортировали их путем буксировки уже к автодороге Киев-Ковель", - сообщают спасатели.

"На место происшествия было отправлено дежурное отделение 33-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию к месту, где вынужденно остановилась скорая, спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. За несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова. Врач с командиром отделения отправились к больной пешком", - информирует ГСЧС.