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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 21 » 08:54:01

Котельные в Житомире приостановили работу из-за потепления

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Котельные в Житомире приостановили работу из-за потепления

 Из-за потепления теплоснабжающие предприятия Житомира, Новоград-Волынского и Коростеня на несколько дней приостановили подачу тепла в квартиры горожан.

В комментарии suspilne.media главный инженер "Житомиртеплокоммунэнерго" Руслан Погребняк сказал, что котельные их предприятия приостановили работу из-за потепления, поскольку среднесуточная температура сейчас превышает 8 градусов тепла.

Никаких начислений для потребителей тепла за этот период не будет. Восстановить теплоснабжение предварительно планируют в субботу, 23 октября.

"Будем смотреть по субботе, какой прогноз будет на тот день. Если в субботу будет такая же высокая температура, может быть, еще будем стоять и в субботу. Если же будет снижение температуры, то будем включаться - у нас оборудование готово, котельные работают, не работают только котлы. Газ на котельных у нас есть, поэтому никаких вопросов нет, как только температура снижается - мы включаем котлы в работу", - говорит Руслан Погребняк.

Напомним, 11 октября в Житомире начали подачу тепла в жилые дома.
Тэги: Житомир, отопление
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