Котельные в Житомире приостановили работу из-за потепления

Из-за потепления теплоснабжающие предприятия Житомира, Новоград-Волынского и Коростеня на несколько дней приостановили подачу тепла в квартиры горожан.
В комментарии suspilne.media
главный инженер "Житомиртеплокоммунэнерго" Руслан Погребняк сказал, что котельные их предприятия приостановили работу из-за потепления, поскольку среднесуточная температура сейчас превышает 8 градусов тепла.
Никаких начислений для потребителей тепла за этот период не будет. Восстановить теплоснабжение предварительно планируют в субботу, 23 октября.
"Будем смотреть по субботе, какой прогноз будет на тот день. Если в субботу будет такая же высокая температура, может быть, еще будем стоять и в субботу. Если же будет снижение температуры, то будем включаться - у нас оборудование готово, котельные работают, не работают только котлы. Газ на котельных у нас есть, поэтому никаких вопросов нет, как только температура снижается - мы включаем котлы в работу"
, - говорит Руслан Погребняк.
Напомним, 11 октября
в Житомире начали подачу тепла в жилые дома.