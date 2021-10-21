В Житомире во время реконструкции сквера нашли гранату

21 октября в Житомире на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская в сквере во время его реконструкции нашли гранату.
Граната была в черноземе, который привезли для обустройства клумб, информирует "Суспільне
".
На месте работали патрульные полицейские и взрывотехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые и забрали взрывоопасный предмет.
"С улицы Маликова нам привезли грунт, - рассказал строитель Всеволод. - Привезли нам как чернозем для клумб в сквере. Потом мои работники мне звонят и говорят, что нашли гранату. Я ее, если честно, не видел, это работники сказали, что старая граната, ржавая, еще с войны наверное".
Патрульные полицейские обеспечили охрану места происшествия, а экипаж взрывотехников ГСЧС забрал гранату с места происшествия. Предварительно, это боеприпас времен прошлых войн.
Фото: Суспільне