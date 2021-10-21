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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 21 » 18:01:11

В Житомире во время реконструкции сквера нашли гранату

Сегодня, 18:01:11 841 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире во время реконструкции сквера нашли гранату

 21 октября в Житомире на перекрестке улиц Театральная и Большая Бердичевская в сквере во время его реконструкции нашли гранату.

Граната была в черноземе, который привезли для обустройства клумб, информирует "Суспільне".

На месте работали патрульные полицейские и взрывотехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые и забрали взрывоопасный предмет.


 

"С улицы Маликова нам привезли грунт, - рассказал строитель Всеволод. - Привезли нам как чернозем для клумб в сквере. Потом мои работники мне звонят и говорят, что нашли гранату. Я ее, если честно, не видел, это работники сказали, что старая граната, ржавая, еще с войны наверное".


Патрульные полицейские обеспечили охрану места происшествия, а экипаж взрывотехников ГСЧС забрал гранату с места происшествия. Предварительно, это боеприпас времен прошлых войн.

Фото: Суспільне
Тэги: гранат, сквер, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 19:41:55, Сегодня [Материал]

конечно старая.
За 8 лет вийны даже советская, на совесть сделанная, граната заржавеет
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