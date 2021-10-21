В Житомире во время реконструкции сквера нашли гранату

"С улицы Маликова нам привезли грунт, - рассказал строитель Всеволод. - Привезли нам как чернозем для клумб в сквере. Потом мои работники мне звонят и говорят, что нашли гранату. Я ее, если честно, не видел, это работники сказали, что старая граната, ржавая, еще с войны наверное".