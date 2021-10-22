Родилась на Житомирщине в семье военного: Что известно о Галине Гатчинс, которую застрелил Алек Болдуин

В США на съемках нового вестерна "Раст" произошел несчастный случай. Известный голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора фильма, 42-летнюю Галину Хатчинс и ранил 18-летнего режиссера Джоэла Соузу.
Бутафорский пистолет оказался заряжен не холостыми патронами и взорвался от выстрела, осколки попали в членов киногруппы. Хатчинс умерла от ран, режиссер находится в тяжелом состоянии.
Кто такая Галина Хатчинс
Мало кто знает, что Галина Хатчинс (Андросович) родилась в 1979 году в селе Городец на Житомирщине в семье военного. О личной жизни Галины известно мало. У нее есть девятилетний сын Андрос. Фотографии с ним она публиковала в соцсетях.
В 1996 году Галя поступила на факультет «экономика предприятия» Аграрного института. Очень хорошо училась, была старостой. Закончила ВУЗ с отличием. Самостоятельно выучила английский язык, подавалась на американскую green card и уехала в США. Через некоторое время вернулась и поступила в международную журналистику в Киевский университет имени Шевченко. Успешно закончила обучение и снова поехала в США.
Одна из первых женщин-кинематографистов
До начала кинокарьеры Хатчинс работала журналисткой в Восточной Европе, работала над документальными фильмами в Великобритании. Она переехала в Соединённые Штаты, чтобы сосредоточиться на карьере в кинематографе. С 2013 по 2015 год она училась в консерватории Американского института кино, где её наставником был Стивен Лайтхилл. Её дипломный проект «Скрытый», снятый совместно с режиссёром Райаном Фарзадом, был показан на международном кинофестивале Camerimage.
В 2018 году она стала одной из первых восьми женщин-кинематографистов, участвовавших в программе Fox DP Lab, которая была создана для предоставления больших возможностей женщинам-кинематографистам. В 2020 году она была оператором-постановщиком фильма Адама Иджипта Мортимера «Макс Фист».
21 октября 2021 года, на съёмках вестерна «Раст» в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Галина Хатчинс и режиссёр Джоэл Соуза были тяжело ранены актёром Алеком Болдуином. Оружие, использовавшееся во время съёмок, по ошибке было заряжено боевыми патронами. Хатчинс скончалась от полученных травм по дороге в больницу в Альбукерке.
На съемках нового вестерна "Раст" в США
После трагедии Болдуин плакал и был «убит горем». Актер не стал давать комментарии прессе. Почему пистолет был заряжен боевыми патронами и при каких обстоятельствах был совершен выстрел – выясняют правоохранители.