Приєднуйся до команди міжнародної ІТ-компанії і працюй віддалено з Житомира

https://astnd.co/3ni2Lxo

Можливості, які надає віддалена робота

Катерина Бойко, Web Developer в Astound Commerce віддалено в Кропивницькому

Мені подобається в Astound відчуття свободи та орієнтованість на результат. Від мене не вимагають бути на одному місці з 9 до 18, натомість просять закривати завдання вчасно, незалежно від того, в які години я працюю. Звісно, є години, коли вся команда має бути на зв’язку, наприклад, під час мітингів або під час релізів. Та здебільшого я можу сама обирати, коли мені комфортно працювати.

Андрій Вовк, Performance Test Engineer в компанії віддалено у Львові

Найперше, при переїзді до Львова, я розпитав у чатах, хто тут працює віддалено. Знайшлося десь п’ять Astound People, які живуть і співпрацюють з компанією зі Львова чи околиць, і ми вже навіть двічі збирались, гуляли і спілкувались. Також часто сюди навідуються колеги з інших офісів, з якими виходимо на каву, тож зв’язок із командою я не втрачаю, хоч і залишаюсь remote.

https://astnd.co/3ni2Lxo

Ріст і розвиток талантів у компанії

Віталій Соболь, Web Developer віддалено в Тернополі

До Astound я працював як Node.js розробник і, приєднавшись до компанії, зіштовхнувся з необхідністю вивчати нову для мене платформу Salesforce Commerce Cloud для того, щоб почати працювати на ІТ-проєктах. Але це виявилося не так важко, всі завжди раді прийти на допомогу.

https://astnd.co/3ni2Lxo

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