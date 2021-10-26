Приєднуйся до команди міжнародної ІТ-компанії і працюй віддалено з Житомира

Досить часто, купуючи продукцію міжнародних брендів онлайн, ми користуємося сервісами українських девелоперів і навіть не підозрюємо цього. Наприклад, глобальні сайти для Puma чи L’Oreal були створені за участі українських розробників, дизайнерів і тестувальників Astound Commerce. Компанія спеціалізується на створенні рішень цифрової комерції для топових міжнародних клієнтів з індустрії моди і краси, одягу і спортивних товарів, фармацевтики і ритейлу й має офіси розробки у декількох країнах світу — Словаччині, Болгарії, Колумбії, Туреччині, Індії, а також в Україні, де якраз і зосереджена найбільша команда ІТ-спеціалістів компанії.
В Україні офіси Astound Commerce розташовані в Києві, Вінниці, Чернігові, Луцьку та Ужгороді. Однак з подальшим ростом і розвитком компанія вирішила залучати нові ІТ-таланти на віддалену роботу з інших українських міст. Компанія вже має позитивний досвід віддаленої співпраці зі спеціалістами: під час пандемії більша частина фахівців працювала віддалено, а до ІТ-проєктів залучені переважно розподілені команди експертів із різних міст і країн. Тож remote-культура в Astound Commerce розвинена досить давно і якісно.
Зазвичай проєктна команда в Astound Commerce складається з 10-40 фахівців, які працюють над конкретним рішенням у середньому до шести місяців. Цікаво, що, домовляючись про технічні вимоги з клієнтом, команда намагається враховувати не тільки очікування клієнта, але й пропонувати оптимальні дієві та ефективні рішення на основі його потреб. Тому клієнти вважають Astound Commerce своїм партнером, а не підрядником.
Відкриті вакансії Remote позицій в Astound Commerce для віддаленої співпраці доступні за посиланням: https://astnd.co/3ni2Lxo
Можливості, які надає віддалена робота
В Astound Commerce працювати можна віддалено від офісу і навіть зі свого рідного міста — з дому, кафе чи коворкінгу — або ж працювати, відпочиваючи на морі чи в горах. При цьому важливе якісне і своєчасне виконання задач у зазначені терміни. В компанії цінують ініціативність, готовність запропонувати свій підхід до розв’язання проблеми, навіть, якщо він відрізняється від звичного.
В компанії діє гнучкий графік, який кожен підлаштовує під себе і проєкт. Це дає свободу розподіляти час відповідно до свого режиму, щоб залишатися максимально продуктивним протягом усього дня. Щодо необхідної техніки (стаціонарного комп’ютера, ноутбука, додаткових моніторів та комп’ютерної периферії), то її забезпечить компанія. Для роботи потрібен лише якісний і стабільний інтернет.
Катерина Бойко, Web Developer в Astound Commerce віддалено в Кропивницькому
Мені подобається в Astound відчуття свободи та орієнтованість на результат. Від мене не вимагають бути на одному місці з 9 до 18, натомість просять закривати завдання вчасно, незалежно від того, в які години я працюю. Звісно, є години, коли вся команда має бути на зв’язку, наприклад, під час мітингів або під час релізів. Та здебільшого я можу сама обирати, коли мені комфортно працювати.
Незважаючи на те, що вся команда — в різних містах, ми спілкуємося достатньо, щоб відчувати себе в одному човні. А колеги з менеджменту і HR періодично приїздять до нас, тому є можливість спілкуватись наживо. Плюс можна організувати business trip в офіси Astound і попрацювати звідти.
Astound уникає зайвої бюрократії і роботи заради роботи. Усе, що не сприяє ефективності команди і якісному результату, не використовують. Тож є можливість сфокусуватися на своїх задачах і професійному зростанні.
У міжнародній компанії ти працюєш з різними країнами, людьми, культурами і мовами. Це дає змогу покращити софт скіли і часто — навчитися дивитися на проблему під іншим кутом. Плюс ти відчуваєш себе частиною глобального світу і контексту, що, безперечно, розширює кругозір.
Андрій Вовк, Performance Test Engineer в компанії віддалено у Львові
Найперше, при переїзді до Львова, я розпитав у чатах, хто тут працює віддалено. Знайшлося десь п’ять Astound People, які живуть і співпрацюють з компанією зі Львова чи околиць, і ми вже навіть двічі збирались, гуляли і спілкувались. Також часто сюди навідуються колеги з інших офісів, з якими виходимо на каву, тож зв’язок із командою я не втрачаю, хоч і залишаюсь remote.
А популярний сумнів щодо підвищеного контролю менеджменту після переходу на віддалену роботу теж не виправдався. Підхід Astound з фокусом на результат і якість виконання роботи зберігся. Зі свого боку, я теж намагаюся використовувати той самий підхід із колегами, яким делегую задачі.
Актуальні Remote вакансії в Astound Commerce для віддаленої співпраці — за посиланням: https://astnd.co/3ni2Lxo
Ріст і розвиток талантів у компанії
Щопівроку ІТ-спеціалісти Astound Commerce планують свій професійний і персональний розвиток в компанії разом із менторами, які допомагають ставити перед собою реалістичний план із амбітними цілями. Такий план допомагає розвивати власні компетенції та успішно реалізовувати поточні проєкти.
Також розвиток окремих фахівців впливає на ефективність роботи усієї команди і департаменту. Наприклад, поїздка на конференцію означає не тільки нову інформацію для однієї людини, а й для цілої команди — адже потім можна організувати спільне обговорення події та трендів в ІТ-сфері та ecommerce. Таким чином, відбувається обмін знаннями в команді та поза нею.
Віталій Соболь, Web Developer віддалено в Тернополі
До Astound я працював як Node.js розробник і, приєднавшись до компанії, зіштовхнувся з необхідністю вивчати нову для мене платформу Salesforce Commerce Cloud для того, щоб почати працювати на ІТ-проєктах. Але це виявилося не так важко, всі завжди раді прийти на допомогу.
Перспектив розвитку у напрямку електронної комерції всередині компанії безліч. А визначення цілей та обговорення роботи з безпосереднім функціональним менеджером допомагає рухатися далі і розвиватися професійно.
Astound дозволяє технічним спеціалістам зростати двома шляхами — технічний та управлінський (менеджерський). За першим, із junior-розробника можна вирости до технічного ліда і solution архітектора. За другим, стати лідом команди, а потім — функціональним менеджером і займатися розподілом спеціалістів по проєктах та їхнім кар’єрним зростанням, а також ініціативами щодо покращення процесів і підходів.
Можна також працювати на різних проєктах — спробувати себе в роботі з різними задачами і вимогами та, за необхідності, запропонувати більш вдале рішення. Із появою нових клієнтів з’являються нові вимоги, які часто потребують нових технологій. Тож можливість спробувати щось нове завжди є.
Крім того, компанія має ефективну та гнучку систему відгуків, яка дозволяє отримувати ретроспективну оцінку роботи спеціаліста від колег і клієнтів і, таким чином, — розуміти свої сильні і слабкі сторони.
Віддалена робота сьогодні — це не тільки проєкти й дедлайни, це і можливість бути частиною великої спільноти однодумців. Адже попри відстані і навіть кордони, спеціалісти Astound Commerce постійно підтримують зв’язок, комунікують і навіть проводять разом тім-білдінги, відпустки або професійні свята. Тож залишаючись у комфорті свого рідного міста, колі родини і друзів, можна працювати в міжнародному бізнесі й створювати глобальні рішення, якими користуються мільйони людей по всьому світі. А це вже, погодьтеся, зовсім інакший рівень мотивації!
Доєднатися до Remote команди Astound Commerce та працювати віддалено за посиланням: https://astnd.co/3ni2Lxo
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Більше деталей про компанію Astound Commerce
Міжнародна ІТ-компанія Astound Commerce з головним офісом в Сан-Франциско, заснована українцями Іллею Виноградським, Романом Мартиненком та Ігорем Горіним, займається створенням рішень цифрової комерції вже більш як 20 років. Сьогодні компанія – серед 30 найбільших ІТ-роботодавців в Україні.
Команда експертів компанії складає понад 1400 ІТ-спеціалістів у світі, з них більше 850 професіоналів зосереджені в українських центрах розробки — в офісах або віддалено. Клієнти компанії — з різних країн і навіть континентів: з Північної Америки (США, Канада), Мексики, Європи (Німеччини, Італії, Великобританії, Швейцарії), Австралії і ОАЕ.
Компанія створює комплексні рішення електронної комерції для світових брендів, таких як Adidas, L’Oreal, Under Armour, Jimmy Choo, Lacoste, Versace, і пропонує рішення на базі технічних платформ електронної комерції: Salesforce Commerce Cloud, Magento, Oracle NetSuite, SAP Hybris. Портфоліо компанії містить понад 3000 ecommerce рішень.