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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 28 » 11:52:31

Под Житомиром на пешеходном переходе сбили мужчину: он скончался в больнице

Сегодня, 11:52:31 928 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром на пешеходном переходе сбили мужчину: он скончался в больнице

 В пригороде Житомира на пешеходном переходе сбили 61-летнего мужчину. Через несколько часов он скончался в больнице.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 октября в селе Сингуры.

"Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, житель Житомирского района, около 18:25 на 192 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - информирует полиция.

В результате 61-летний житомирянин получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирский район
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