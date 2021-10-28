Под Житомиром на пешеходном переходе сбили мужчину: он скончался в больнице

В пригороде Житомира на пешеходном переходе сбили 61-летнего мужчину. Через несколько часов он скончался в больнице.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 октября в селе Сингуры.
"Предварительно, 55-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, житель Житомирского района, около 18:25 на 192 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу"
, - информирует полиция.
В результате 61-летний житомирянин получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Житомирскую областную больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Фото: полиция