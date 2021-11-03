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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 3 » 08:36:17

В Житомире до сих пор не ввели в эксплуатацию детсад, который реконструировали 7 лет

Сегодня, 08:36:17 1011 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире до сих пор не ввели в эксплуатацию детсад, который реконструировали 7 лет

 Прошло семь лет после начала реконструкции житомирского детского сада №32. Помещение наконец-то отреконструировали, но котельную не подключают к газоснабжению и соответственно не могут ввести детсад в эксплуатацию.

Об этом сообщает suspilne.media со ссылкой на начальника городского управления капитального строительства Вячеслава Глазунова.

Объект планируется подключить к газоснабжению до 7 ноября.
 

"Только после того, как мы его введем в эксплуатацию, руководитель учреждения сможет объявить тендер на закупку газа для садика, а затем, если все будет успешно, начать воспитательный процесс", – сказал Вячеслав Глазунов.


Представитель АО "Житомиргаз" Юлия Петришена говорит, что свои обязанности по газификации объекта работники предприятия выполнили.
 

"Согласно договорным отношениям, АО "Житомиргаз" выполнило полный комплекс газификации еще летом, но, согласно тому же договору, после проплаты осуществляется и врезка, и пуск газа. Именно этот объем работ запланирован на эту неделю, в том числе на четверг. Поэтому работы идут планово", – рассказала Юлия Петришена.


Организация, выполняющая реконструкцию детсада, дополнительно направила деньги на подключение котельной этого объекта к газоснабжению.
 

"Нужно старую газовую трубу, которая идет через жилой дом рядом, заглушить. Есть одна организация в Украине, которая занимается этой работой. На 4 ноября "Житомиргаз" и эта организация должны эту работу выполнить. После этого садик заключает договор на поставку газа", – сказал представитель подрядчика Андрей Корзун.


По словам директора детсада, заведение оборудовано всем необходимым. Для работы не хватает только отопления.
 

"Мы закупили мебель, мы закупили игрушки, мы сделали внутреннюю отделку, сшили тюли и шторы, другое мелкое оборудование. Все, что нужно для работы садика у нас есть, и оно закуплено", – сказала директор детсада №32 Елена Бура.


Тендер на реконструкцию детского сада провели в 2014 году. Впоследствии из-за нехватки денег ремонтные работы прекратили. Реконструкция была возобновлена ​​в начале 2017 года и завершена в мае 2021 года. Общая стоимость реконструкции детского сада – 41 миллион гривен.
 
Тэги: реконструкция, Житомир, Детсад
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