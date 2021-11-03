В Житомире до сих пор не ввели в эксплуатацию детсад, который реконструировали 7 лет

"Только после того, как мы его введем в эксплуатацию, руководитель учреждения сможет объявить тендер на закупку газа для садика, а затем, если все будет успешно, начать воспитательный процесс", – сказал Вячеслав Глазунов.

"Согласно договорным отношениям, АО "Житомиргаз" выполнило полный комплекс газификации еще летом, но, согласно тому же договору, после проплаты осуществляется и врезка, и пуск газа. Именно этот объем работ запланирован на эту неделю, в том числе на четверг. Поэтому работы идут планово", – рассказала Юлия Петришена.

"Нужно старую газовую трубу, которая идет через жилой дом рядом, заглушить. Есть одна организация в Украине, которая занимается этой работой. На 4 ноября "Житомиргаз" и эта организация должны эту работу выполнить. После этого садик заключает договор на поставку газа", – сказал представитель подрядчика Андрей Корзун.

"Мы закупили мебель, мы закупили игрушки, мы сделали внутреннюю отделку, сшили тюли и шторы, другое мелкое оборудование. Все, что нужно для работы садика у нас есть, и оно закуплено", – сказала директор детсада №32 Елена Бура.