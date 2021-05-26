Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26 Мая 2021    22:50:42
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 26 » 15:18:53

6 лет работы и более 40 млн грн: в Житомире закончили реконструировать детсад-долгострой. ВИДЕО

Сегодня, 15:18:48 3255 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
6 лет работы и более 40 млн грн: в Житомире закончили реконструировать детсад-долгострой. ВИДЕО

 В Житомире завершена реконструкция здания детского сада №32. Строительные работы были начаты еще в 2015 году. Общая сметная стоимость - 41 млн 405 тыс. грн.

Проект финансировался за счет средств ГФРР и софинансирования городского бюджета Житомира.



Согласно проекту выполнен полный комплекс строительных работ для восстановления полноценной работы дошкольного учреждения:
 
  • перепланировка и перестройка помещений детского сада;
  • устройство внутренних инженерных сетей и установка инженерного оборудования;
  • отделка внутренних помещений и фасадов;
  • благоустройство территории.

В частности в 2020 году выполнено внутреннее убранство, устроено инженерные сети, обустроено котельную и прачечную, смонтирован лифт для маломобильных групп населения, установлено наружное освещение, осуществлено благоустройство территории.
 

Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, на сегодня все работы выполнены. Осталось подключиться к газо- и электросетям.

Справка: здание детсада №32 по ул. Коновальца в Житомире было построено более 40 лет назад, но его так и не ввели в эксплуатацию. После реконструкции детсад будет иметь инклюзивное направление и рассчитан на 100 детей.

Тэги: Детсад, реконструкция, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 12
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:32:30, Сегодня [Материал]

Самый дорогой детский садик в Украине 2 миллиона долларов и это только в ремонт. Гундич. Зубко.
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 15:33:35, Сегодня [Материал]

+ Машковский и Бунечко.
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 16:18:28, Сегодня [Материал]

Какой Гундич, какой Зубко? Ты что, не видишь лейбу "Велике будивництво"? Президент присвоил себе этот кейс, значит и 2 ляма за ремонт к нему же)
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:28:26, Сегодня [Материал]

Кто подписывал этот ролик тот и подставляет Президента в Житомире. А кто? Не трудно догадатся...Зубко, Хренов, Гундич, Поставили пломбу не проверять. Вы чё четыре комнаты, две сральни и умывальник отремонтировали за сорок миллионов? За такую подставу я думаю, что Президент вас своими руками и задушит
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:38:30, Сегодня [Материал]

На 2. Ненадо наговаривать на людей! Бунечко и Машковский к этому садику не имеют никакого отношения. Гундич менял директора этого садика на свою куму. Увольнял её Хренов. Мотя. Уборщица подкинула алкоголь в шкафчик воспитателю. Приехали прямиком в этот шкафчик Арендарчук , Кофтуненко. Директора уволили ...причём заслуженного педагога Украины. а приняли женщину с третьей категорией ( нужна высшая) которая проработала воспитателем семь лет. Из них три в декретном отпуске. она есть кумой Гундича. Именно Она - кума подписывала приёмку в сорок миллионов. Может ещё и сидеть будет...внутри должно быть всё золотое.
zt-gregori
6 Григорій (zt-gregori)   • 15:57:32, Сегодня [Материал]

При Машковском начали строительство, а при Бунечко заканчивали. Как это не имеют отношения?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:11:16, Сегодня [Материал]

Вы опять наговариваете на людей. Деньги давала Марина Порошенко на ексклюзивное образование. Зубко вырвал деньги сорок лямов, подписывала кума. а бабло делили Зубко. Хренов, Гундич...откаты называются. Кума будет сидеть в женской колонии. ..но не будет потому что они её задушат..Сорок миллионов на ремонт-это никакой прокурор не выдержит, чтобы не получить звезду на погон.
Вано
4 Вано (Вано)   • 15:40:57, Сегодня [Материал]

Справка: здание детсада №32 по ул. Коновальца в Житомире было построено более 40 лет назад, но его так и не ввели в эксплуатацию.

Неправда, работал он как минимум до конца 90-х. Так как спален не было, спали на раскладушках.
Blad
10 Александр (Blad)   • 17:06:29, Сегодня [Материал]

Тогда такой проект был! У меня фотка есть , как я сплю в тихий час на раскладушке в подготовительной группе.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:49:16, Сегодня [Материал]

Гундич. Хренов, Зубко сейчас притихли. Но если их потрусить то с них посыпятся Керенские.
merks
12 Александра (merks)   • 20:24:33, Сегодня [Материал]

Гундича з його сворою витрусити, то Житомир на Відень перетвориться
KIDALOOF
11 Пабло Эскобар (KIDALOOF)   • 20:02:20, Сегодня [Материал]

Котельная там в ужасном состоянии, ее так и не могут ввести в эксплуатацию. Подрядчик Андрушка все делает по проекту)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus