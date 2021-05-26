6 лет работы и более 40 млн грн: в Житомире закончили реконструировать детсад-долгострой. ВИДЕО

В Житомире завершена реконструкция здания детского сада №32. Строительные работы были начаты еще в 2015 году. Общая сметная стоимость - 41 млн 405 тыс. грн.
Проект финансировался за счет средств ГФРР и софинансирования городского бюджета Житомира.
Согласно проекту выполнен полный комплекс строительных работ для восстановления полноценной работы дошкольного учреждения:
перепланировка и перестройка помещений детского сада;
устройство внутренних инженерных сетей и установка инженерного оборудования;
отделка внутренних помещений и фасадов;
благоустройство территории.
В частности в 2020 году выполнено внутреннее убранство, устроено инженерные сети, обустроено котельную и прачечную, смонтирован лифт для маломобильных групп населения, установлено наружное освещение, осуществлено благоустройство территории.
Как сообщает Департамент регионального развития Житомирской ОГА, на сегодня все работы выполнены. Осталось подключиться к газо- и электросетям.
Справка: здание детсада №32 по ул. Коновальца в Житомире было построено более 40 лет назад, но его так и не ввели в эксплуатацию. После реконструкции детсад будет иметь инклюзивное направление и рассчитан на 100 детей.