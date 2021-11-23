Житомирский нардеп решил законодательно выступить против гомосексуалистов и трансгендеров

1. Пропаганда педофілії, або гомосексуалізму, або трансгендеризму – тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на громадян (фізичних осіб) та у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян накладення штрафу на юридичних осіб.



2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб та у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб.



3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені посадовою особою – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Примітка. Під педофілією слід розуміти стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла шістнадцятирічного віку.



Під пропагандою педофілії слід розуміти будь-які з наступних дій: публічне визнання педофілії одним із варіантів норми або реклама педофілії, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічне заперечення наявності негативних наслідків для дітей, що постраждали від педофілії, або визнання, що за наявності добровільної згоди дитини педофілія не є шкідливою, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів (в тому числі мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла шістнадцятирічного віку.



Під гомосексуалізмом слід розуміти стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.



Під пропагандою гомосексуалізму слід розуміти будь-які з наступних дій: виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку; публічне визнання одним із варіантів норми, реклама або заклик до укладання будь-яких видів шлюбів, не передбачених Конституцією України, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічний заклик чи реклама участі в стосунках сексуального характеру між особами однієї статі, визнання таких стосунків одним із варіантів норми або заперечення підвищеного ризику гомосексуалістів заразитися ВІЛ, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічна демонстрація стосунків сексуального характеру між особами однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів (в тому числі мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.



Під трансгендеризмом слід розуміти самоідентифікацію особи не відповідно до її біологічної статі.



Під пропагандою трансгендеризму слід розуміти будь-які з наступних дій: реклама гормональної терапії чи хірургічної операції зі зміни статі або заклики до використання такої продукції чи послуг; публічне визнання трансгендеризму одним із варіантів норми або реклама трансгендеризму, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів.