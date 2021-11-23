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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 23 » 14:38:14

Житомирский нардеп решил законодательно выступить против гомосексуалистов и трансгендеров

Вчера, 14:38:14 897 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский нардеп решил законодательно выступить против гомосексуалистов и трансгендеров

 Народный депутат от Житомирской области Сергей Кузьминых (фракция партии «Слуга народа», избранный от Чудновского округа №67) является соавтором законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства.

Проект закона №6327 был зарегистрирован в Верховной раде 19 ноября 2021 года, 22 ноября направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает сайт Житомир.info.

Кроме Сергея Кузьминых, авторами законопроекта также являются Георгий Мазурашу («Слуга народа»), Анатолий Драбовский («Слуга народа»), Виктор Мьялик («За будущее») и Артем Культенко («Слуга народа»).

Нардепы предлагают дополнить КУоАП статьей 180-2 «Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма».
 

1. Пропаганда педофілії, або гомосексуалізму, або трансгендеризму – тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на громадян (фізичних осіб) та у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян накладення штрафу на юридичних осіб.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб та у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб.

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені посадовою особою – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під педофілією слід розуміти стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла шістнадцятирічного віку.

Під пропагандою педофілії слід розуміти будь-які з наступних дій: публічне визнання педофілії одним із варіантів норми або реклама педофілії, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічне заперечення наявності негативних наслідків для дітей, що постраждали від педофілії, або визнання, що за наявності добровільної згоди дитини педофілія не є шкідливою, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів (в тому числі мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла шістнадцятирічного віку.

Під гомосексуалізмом слід розуміти стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.

Під пропагандою гомосексуалізму слід розуміти будь-які з наступних дій: виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку; публічне визнання одним із варіантів норми, реклама або заклик до укладання будь-яких видів шлюбів, не передбачених Конституцією України, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічний заклик чи реклама участі в стосунках сексуального характеру між особами однієї статі, визнання таких стосунків одним із варіантів норми або заперечення підвищеного ризику гомосексуалістів заразитися ВІЛ, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів; публічна демонстрація стосунків сексуального характеру між особами однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів (в тому числі мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.

Під трансгендеризмом слід розуміти самоідентифікацію особи не відповідно до її біологічної статі.

Під пропагандою трансгендеризму слід розуміти будь-які з наступних дій: реклама гормональної терапії чи хірургічної операції зі зміни статі або заклики до використання такої продукції чи послуг; публічне визнання трансгендеризму одним із варіантів норми або реклама трансгендеризму, що здійснюється через засоби масової інформації, промови, вигукування гасел, друк, виготовлення, розповсюдження, демонстрацію плакатів, книг чи інших друкованих або виготовлених власноруч чи електронних матеріалів.


В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что среди угроз современности вызывает глубокую обеспокоенность растущей тенденцией публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи, указанной в статье 51 Конституции Украины, что делает невозможным воспитание детей в конституционном русле, чем нарушаются права детей и их родителей. ЛГБТ-сообщества на протяжении многих лет пытаются доказать обществу, что их образ жизни является врожденным в отличие от зоофилии, некрофилии или педофилии. Также отмечается, что пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма представляет угрозу здоровью населения, а Украине просто навязывают термин «гендер». Полностью объяснительную записку можно скачать здесь.

Этот же коллектив авторов зарегистрировал в Верховной раде законопроект №6325 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с Конституцией норм об охране семьи, детства, материнства и отцовства.

Фото: Gleb Garanich / Reuters
Тэги: нардеп, лгбт, ГомоСексуализм, Кузьминых
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Комментариев: 10
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1 Name Surname (viewer)   • 17:20:24, Вчера [Материал]

Підтримую.
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 18:50:56, Вчера [Материал]

Офигеть, самая главная проблема страны.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:56:45, Вчера [Материал]

Надеюсь Закон будет принят и этот пидарастический трэш будет запрещен.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:53:25, Вчера [Материал]

каким боком этот "депутат" житомирский?
а по теме, пид@расы и к ним примкнувшие есть отбросы общества, и данная аксиома никакого законодательного подтверждения не требует...
Atillanta
10 Иванна (Atillanta)   • 00:51:22, Сегодня [Материал]

Ага, особенно Алан Тьюринг, создатель компьютера, с помощью которого вы написали эту сентенцию.
SAT
5 Nostradamus (SAT)   • 21:57:41, Вчера [Материал]

Більш нагальних проблем клоуни від влади не бачать ? Справжні клоуни, щоб їм грець. Ну хоче мужик бути голубим - нехай буде, то його невід'ємне право. Як він від природи має цей потяг, ніякі закони та заборони не завадять цьому. Проти законів природи не попреш. Пора забути за совкові заборони. Вже наукою доведено, що біля 15% населення мають не ту стать, ким фактично є.
А от з педофілією боротись треба. Хоча тут теж потрібен виважений підхід . Жорстоко треба карати за розбещення малолітніх діточок. А в 16-18 років майже всі дівчата ( і хлопці теж) розбираються в інтимних стосунках набагато ліпше, ніж депутат Кузьміних та всі слуги зеленого диявола, разом взяті. Скільки педерастів і наркоманів є серед цих слуг ? Ніхто над цим не замислювався. І чому вони хочуть марихуану легалізувати ?
Хоча я пам"ятаю ті часи, коли у діда в селі на городі сіялось 1-2 сотки конопель. Зі стебел посторонки робили, з зерна - відмінну олію. І ніхто не був наркоманом, ніхто не збирав той чортів пилок з цієї рослини.
Може потрібно задуматись зеленим слугам над виродженям людства, і українців у тому числі. Можливо ми стоїмо на порозі завершення цієї чергової цивілізації істот, яких ми ввічливо рахуємо людством .
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:48:17, Вчера [Материал]

Мова йде про заборону саме пропаганди цієї "веселкової ЛГБТ спільноти", а не про саму іі присутність в суспільстві. Нормальний закон як на мене.
RaID
9 Сергій (RaID)   • 23:40:53, Вчера [Материал]

Краще б прийняли закон проти законопроектів заради хайпу
Alex_Zander
6 Александр (Alex_Zander)   • 22:13:24, Вчера [Материал]

Красавчик! В наше время, мало кто решается подобные вещи продвигать и озвучивать. Молодец!
ZKZTUA
8 Andrii (ZKZTUA)   • 23:36:55, Вчера [Материал]

Дискриминационный закон, жаль что депутаты вместо насущных проблем занимаются х..нёй.
Сценарий РФ, печально.
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