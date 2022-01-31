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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Январь » 31 » 08:57:43

В «Слуге народа» отреагировали на задержание житомирского нардепа Кузьминых

Сегодня, 08:57:43 1290 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В «Слуге народа» отреагировали на задержание житомирского нардепа Кузьминых

 Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых и заявил, что эта новость стала для фракции шоком.

Заявление политика опубликовала в Telegram пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук.
 

"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия", - заявил глава фракции.


Арахамия добавил, что, если Кузьминых совершил преступление, он должен нести ответственность, и Слуга народа "не будет прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами". 

По его словам, нардепы приветствуют усилия антикоррупционных органов.
 

Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Тэги: Кузьминых, Слуга народа, нардеп, взятка
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:50:57, Сегодня [Материал]

В Китае взяточников расстреливают. Кузьминых не Житомирский нардеп. а Новоград Волынский. У нас есть свои и ненадо нам лишних
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