В «Слуге народа» отреагировали на задержание житомирского нардепа Кузьминых

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых и заявил, что эта новость стала для фракции шоком.
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пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук.
"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия", - заявил глава фракции.
Арахамия добавил, что, если Кузьминых совершил преступление, он должен нести ответственность, и Слуга народа "не будет прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами".
По его словам, нардепы приветствуют усилия антикоррупционных органов.
Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).