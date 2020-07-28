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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 28 » 16:10:56

В Житомирской области неизвестные облили краской приемную нардепа от «Слуги народа»

Сегодня, 16:30:56 1017 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области неизвестные облили краской приемную нардепа от «Слуги народа»

 В городе Новоград-Волынский неизвестные облили краской и оставили надпись на здании общественной приемной народного депутата. Об инциденте 28 июля сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
 

«Сообщение поступило от предпринимательницы, владелицы офисного помещения, расположенного на первом этаже жилого многоквартирного дома в райцентре. Фасад, лестницы и двери здания были облиты краской, также на стенах сделана надпись. Во время проверки сообщения выяснилось, что помещение является общественной приемной одного из народных депутатов Украины», - говорится в сообщении.


Все обстоятельства правонарушения документируют сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как стало известно, помещение арендует народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Костюк. Там находится его общественная приемная.

В комментарии изданию Житомир инфо народный депутат рассказал, что повредить фасад приемной могли представители криминалитета.
 

«Специфические организации в городе с таким криминальным прошлым и настоящим, то в принципе, что-то можно было ожидать. Так у нас сложилось, что город довольно уголовный и со времен избирательной кампании мы представляли разные силы. Те люди, которые из криминального мира, они поддерживали других, и сейчас соответственно такая борьба продолжается. Там написали, как мне рассказали: «убийца». Это могли просто приурочить к акции «Ні капітуляції», - сказал Дмитрий Костюк.




Тэги: Слуга народа, нардеп, краска, депутат
Комментариев: 4
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:00:41, Сегодня [Материал]
+1

пиарят себя что у них штабы есть ?)
Fedya
2 jose (Fedya)   • 18:59:09, Сегодня [Материал]
+1

Це невинні забавки, у порівнянні з тим, що іх чекає.
https://www.youtube.com/watch?v=GtJp7jmhl3I&feature=emb_logo
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:23:46, Сегодня [Материал]
-2

У человека горе, он разум потерял, не стыдно пиариться на чужой трагедии?
lg2013
4 lg (lg2013)   • 21:23:19, Сегодня [Материал]
+1

"повредить фасад приемной могли представители криминалитета" , а могли і чесні люди, яким слуги (незрозуміло кого) не потрібні.
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