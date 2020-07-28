В Житомирской области неизвестные облили краской приемную нардепа от «Слуги народа»

«Сообщение поступило от предпринимательницы, владелицы офисного помещения, расположенного на первом этаже жилого многоквартирного дома в райцентре. Фасад, лестницы и двери здания были облиты краской, также на стенах сделана надпись. Во время проверки сообщения выяснилось, что помещение является общественной приемной одного из народных депутатов Украины», - говорится в сообщении.

«Специфические организации в городе с таким криминальным прошлым и настоящим, то в принципе, что-то можно было ожидать. Так у нас сложилось, что город довольно уголовный и со времен избирательной кампании мы представляли разные силы. Те люди, которые из криминального мира, они поддерживали других, и сейчас соответственно такая борьба продолжается. Там написали, как мне рассказали: «убийца». Это могли просто приурочить к акции «Ні капітуляції», - сказал Дмитрий Костюк.