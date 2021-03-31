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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 31 » 17:37:43

На Житомирщине напали на депутата от «Слуги народа»

Вчера, 17:37:43 858 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине напали на депутата от «Слуги народа»

 В Житомирской области неизвестные напали на депутата от «Слуги народа» Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Злоумышленники попытались его избить. Об этом сообщила пресс-служба партии в среду, 31 марта.

По данным политсилы, двое неизвестных в масках встретили Недашковского в подъезде дома сегодня около 8 утра, применили газовый баллончик и пытались избить.
 

Как добавили в партии, сам Недашковский считает, что преступление против него совершено в связи с «принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции «Слуга народа» по решению проблемы вывоза мусора в городе».

Факт нападения на депутата подтвердили в полиции Житомирской области. Было открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Тэги: Коростень, Слуга народа, депутат, нападение
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:03:07, Вчера [Материал]

Еслибы захотели отметелить то отметелилибы. Сам помрёш у вас там в Коростене завод МДФ травит жителей города и у людей волосы выпадают
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