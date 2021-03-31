На Житомирщине напали на депутата от «Слуги народа»

В Житомирской области неизвестные напали на депутата от «Слуги народа» Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Злоумышленники попытались его избить. Об этом сообщила пресс-служба партии в среду, 31 марта.
По данным политсилы
, двое неизвестных в масках встретили Недашковского в подъезде дома сегодня около 8 утра, применили газовый баллончик и пытались избить.
Как добавили в партии, сам Недашковский считает, что преступление против него совершено в связи с «принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции «Слуга народа» по решению проблемы вывоза мусора в городе»
.
Факт нападения на депутата подтвердили в полиции Житомирской области. Было открыто уголовное производство по факту хулиганства.