«Застал врасплох»: нардеп Заславский прокомментировал свое избиение в пригороде Житомира

На заправке под Житомиром избили народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Он сам уверяет, что конфликт был исключительно бытовым и спровоцирован прежде всего нервозностью другого его участника.
Детали о драки со своим участием Юрий Заславский
опубликовал в соцсети.
Нардеп утверждает, что конфликт был спровоцирован тем, что он сам, разговаривая с женой, случайно задел бутылкой с водой какого-то человека. Парламентарий извинился, но так будто этого было недостаточно.
"Началась словесная перепалка и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой к своему авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох", - заявил Заславский.
По его словам, ударов было несколько, пока он не потерял сознание. Полицию народный избранник вызвал сразу же после инцидента. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, начато уголовное производство.
"Делать из данной ситуации пиар, искать политический подтекст, потому что СМИ гудят, что моим оппонентом оказался местный депутат, - не буду! Но считаю, что в цивилизованной стране никто не имеет права решать конфликты с помощью рукоприкладства"
, - резюмировал депутат.
Как сообщал "Журнал Житомира
", инцидент на заправке произошел поздно вечером 5 июня
.
А промолчать что не смог??? Депутат же такая цаца.
"По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом."