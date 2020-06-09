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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 9 » 08:52:36

«Застал врасплох»: нардеп Заславский прокомментировал свое избиение в пригороде Житомира

Сегодня, 09:11:36 1251 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Застал врасплох»: нардеп Заславский прокомментировал свое избиение в пригороде Житомира

 На заправке под Житомиром избили народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Он сам уверяет, что конфликт был исключительно бытовым и спровоцирован прежде всего нервозностью другого его участника.

Детали о драки со своим участием Юрий Заславский опубликовал в соцсети.

Нардеп утверждает, что конфликт был спровоцирован тем, что он сам, разговаривая с женой, случайно задел бутылкой с водой какого-то человека. Парламентарий извинился, но так будто этого было недостаточно.
 

"Началась словесная перепалка и он позвал меня на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой к своему авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох", - заявил Заславский.


По его словам, ударов было несколько, пока он не потерял сознание. Полицию народный избранник вызвал сразу же после инцидента. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, начато уголовное производство.

"Делать из данной ситуации пиар, искать политический подтекст, потому что СМИ гудят, что моим оппонентом оказался местный депутат, - не буду! Но считаю, что в цивилизованной стране никто не имеет права решать конфликты с помощью рукоприкладства", - резюмировал депутат.

Как сообщал "Журнал Житомира", инцидент на заправке произошел поздно вечером 5 июня.
Тэги: депутат, драка, Слуга народа, Житомир
Комментариев: 5
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 09:24:15, Сегодня [Материал]
+5

Ай яй яй! Бідного хлопчика набили!
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 10:01:26, Сегодня [Материал]
+7

Думаю бреше!
melan
3 melan (melan)   • 11:16:17, Сегодня [Материал]
+1

.....Началась словесная перепалка....

А промолчать что не смог??? Депутат же такая цаца.
Mira
4 Irina (Mira)   • 12:30:04, Сегодня [Материал]
0

Интересно было бы услышать версию другой стороны. И уже тогда делать выводы.
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 12:52:21, Сегодня [Материал]
0

Напомнило михалковский стишок:

"По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом."
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