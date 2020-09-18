Группа молодчиков напала на депутата Житомирской мэрии и облила зеленкой. ВИДЕО

В пятницу, 18 сентября, в сквере на Крошне группа молодых людей напала на депутата Житомирского горсовета Владимира Тычину.
Об этом депутат сообщил на своей Facebook-странице
и опубликовал видео.
По словам народного избранника, ему в лицо бросили муку, а затем облили зеленкой. Одного из нападавших ему удалось догнать и задержать.
Тычина "окропил" лицо молодчика из баллончика и отобрал у него пистолет. После вызвал на место происшествия полицию и медиков.
Депутат уверяет, что это происки его оппонентов на местных выборах.