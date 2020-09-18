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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 18 » 15:33:47

Группа молодчиков напала на депутата Житомирской мэрии и облила зеленкой. ВИДЕО

Сегодня, 15:45:47 1236 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Группа молодчиков напала на депутата Житомирской мэрии и облила зеленкой. ВИДЕО

 В пятницу, 18 сентября, в сквере на Крошне группа молодых людей напала на депутата Житомирского горсовета Владимира Тычину.

Об этом депутат сообщил на своей Facebook-странице и опубликовал видео.

По словам народного избранника, ему в лицо бросили муку, а затем облили зеленкой. Одного из нападавших ему удалось догнать и задержать.

Тычина "окропил" лицо молодчика из баллончика и отобрал у него пистолет. После вызвал на место происшествия полицию и медиков.

Депутат уверяет, что это происки его оппонентов на местных выборах.

Тэги: нападение, Житомир, зеленка, депутат
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:01, Сегодня [Материал]
+2

Керівництво патрульної поліції Житомира потрібно звільняти. Поліціант вимагає у депутата віддати зброю нападнику. Єто полний пісец. Журналістам надо всем туда виезжать .Єто же сенсація!
Marine
2 Руслана (Marine)   • 16:44:27, Сегодня [Материал]
0

Если Вы назвали имена, тогда обращайтесь в полицию и пусть ребята делают свою работу. Или это все на камеру было?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:53:22, Сегодня [Материал]
+2

Депутат уже не должен обращатся в полицыю. должна приехать следственно оперативная группа. А полициянт уговаривает отдать пистолет., а почему? А потому что руководитель дорожной патрульной полиции отдал ему такой приказ. А может это дорожная полиция заказала депутата? Ах как интересно становится!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:17:37, Сегодня [Материал]
0

Депутаты голосуют и принимают неудобоносимые законы. а дети страдают и родители страдают. депутам и чиновникам нужно остановится потому что в 2014 году Майдан начинался с зеленки, а потом с пи.дюлины. а потом шины, а потом бегите кто может. и нечего пиарится на этом пацане...там никакого заказа небыло. Еще раз говворю народ вас ненавидит
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:46:30, Сегодня [Материал]
-2

Тичина напав на хлопця. Бред про заказуху.
Muz
6 Игорь (Muz)   • 18:51:12, Сегодня [Материал]
+1

А хлопець оборонявся зеленкою!) Все точно так і було)
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 20:28:08, Сегодня [Материал]
+1

Судячи з фото інциденту, напали відомі житомирські арійці, професійні активісти з п'ятирічним стажем.
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