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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 26 » 15:31:51

Избили и обокрали: в Коростене снова напали на «слугу народа»

Сегодня, 15:31:51 321 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избили и обокрали: в Коростене снова напали на «слугу народа»

 В Коростене неизвестные напали на депутата городского совета от «Слуги народа» Андрея Недашковского. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что нападение произошло вечером 24 июля. Трое молодых людей встретили Недашковского на пути домой, избили и отобрали сумку с документами и деньгами.

«При этом молодые прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Итак, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги», - заявили в партии.

Там добавили, что благодаря оперативной работе полиции и депутатов от фракции злоумышленники были задержаны «по горячим следам». Сейчас они дают показания.

Напомним, это не первое нападение на депутата Недашковского.

Тэги: Слуга народа, депутат, нападение
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:50:10, Сегодня [Материал]

"народная любовь", а что они хотели?
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