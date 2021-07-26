Избили и обокрали: в Коростене снова напали на «слугу народа»

В Коростене неизвестные напали на депутата городского совета от «Слуги народа» Андрея Недашковского. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба партии
.
Отмечается, что нападение произошло вечером 24 июля. Трое молодых людей встретили Недашковского на пути домой, избили и отобрали сумку с документами и деньгами.
«При этом молодые прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Итак, это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги»
, - заявили в партии.
Там добавили, что благодаря оперативной работе полиции и депутатов от фракции злоумышленники были задержаны «по горячим следам». Сейчас они дают показания.
Напомним, это не первое нападение на депутата Недашковского
.