Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07.07.2020    06:28:47
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июль » 6 » 15:12:21

Малин хочет отозвать из Рады депутата от «Слуги народа». ДОКУМЕНТ

Вчера, 15:35:21 1617 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Малин хочет отозвать из Рады депутата от «Слуги народа». ДОКУМЕНТ

 Депутаты Малинского городского совета на Житомирщине инициируют отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады.

По информации Цензор.Нет, соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии городского совета 3 июля. 

В документе говорится, что причиной решения стала ликвидация Малинского района в рамках нового территориального административного устройства.
 

"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малине по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.


Как сообщал "Журнал Житомира", согласно новому плану объединения территорий громад в Житомирской области останется 4 района, центрами которых будут: Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский.
 
 
Тэги: Слуга народа, Малин, депутат, Рада
Комментариев: 11
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:19:33, Вчера [Материал]
+2

Всех депутатов надо отозвать на свалку истории
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:52:08, Вчера [Материал]
+1

Ага, і зробити Коцюбка одноосібним диктатором всея України-Руси! XD XD XD
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:12:35, Вчера [Материал]
0

Правильно мыслиш....Ты как и весь народ хочет в стране порядок и закон правильно? Для этого и нужен республиканец Коцюбко.
starix
11 max starkov (starix)   • 20:04:18, Вчера [Материал]
0

там ошибка, он неандерталец коцюбко
melan
2 melan (melan)   • 16:52:49, Вчера [Материал]
0

пшик
lg2013
3 lg (lg2013)   • 16:53:42, Вчера [Материал]
+2

Механізм відкликання депутатів і заміни президента - це перше, що повинно було бути прийнято. Далеко не достойні, обдуривши народ, вхопились за гроші, що з неба падають для них, за великі можливості і сіли на шию народу без ніякої користі для нього.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:07:23, Вчера [Материал]
-1

Для того чтобы избавится от депутатов все методы хороши. и бумага на отзыв и мусорки и каменюки и фекалии и даже в ухо надо треснуть
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 18:42:09, Вчера [Материал]
0

Коцюбко, ты ж сам баллотировался в депутаты
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:15:37, Вчера [Материал]
-1

Коцюбко хочет , чтобы пришли новые свежие депутаты на всех уровнях. Все кто нарушил закон и Конституцию лишить рук и ног и отпустить. А и отдать Соросу пускай досматривает .
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:24:26, Вчера [Материал]
-1

И чем быстрее депутаты уйдут на свалку тем больше шансов избежать хаоса и гражданской войнй в стране
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:29:36, Вчера [Материал]
-3

Вернулась банда Яценюк из Канады , Турчинов, Порох.... всех перечислять не буду ну и зомбируют народ "зрада". Потеряли власть и делают тоже самое как при Януковиче. Но тут такая ху.ня о которой они не подозревают. У людей на руках масса оружия. Если эти покойники при жизни распалят огонь то это надолго.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus