Малин хочет отозвать из Рады депутата от «Слуги народа». ДОКУМЕНТ

Депутаты Малинского городского совета на Житомирщине инициируют отзыв нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко из Верховной Рады.
По информации Цензор.Нет
, соответствующее решение было принято во время внеочередной сессии городского совета 3 июля.
В документе говорится, что причиной решения стала ликвидация Малинского района в рамках нового территориального административного устройства.
"Согласовать проведение опроса со сбором подписей на предмет выполнения депутатских обязанностей народным депутатом Грищенко Татьяной Николаевной, избранной по 66 избирательному округу с центром в г. Малине по заботе о благе Украины и благосостоянии украинского народа, защите интересов избирателей и государства; поручить юридическому отделу исполнительного комитета Малинского городского совета изучить вопрос о возможности и оснований отзыва народного депутата по народной инициативе", - говорится в решении.
Как сообщал "Журнал Житомира
", согласно новому плану объединения территорий громад в Житомирской области останется 4 района
, центрами которых будут: Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский.