В Верховной Раде за интересным занятием заметили депутата от партии "Батькивщина", председателя Житомирской областной организации этой партии Анжелику Лабунскую.
Женщина развлекалась тем, что играла на смартфоне в игры, а в это время в сессионном зале рассматривали важный закон о земле. На занятие Лабунской обратил внимание журналист Алексей Липовецкий, он и снял на видео гейминг депутата, передает РБК-Україна
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Отмечается, что Лабунскую на смартфоне очень заинтересовала игра под названием June's Journey. Интересно, что сама депутат делает вид, что работает, но аккуратно прикрывает рукой смартфон, чтобы ее не заметили за играми.
В комментариях пользователи сети "прошлись" по депутату Анжелике Лабунской и упрекнули ее в неработоспособности.
"Я понимаю, что раньше это было просто не показывали, а сейчас это уже за..бало. Это такая культура труда у депутатов. Если я буду играть в игры на работе меня выгонят, а этим нас*ать - они безответственные и с них никто не спрашивает. Упыри!"
"Реформа - Країна в смартфоні".
"Трудяга, блін".
Нардепа Анжелику Лабунскую поймали в Раде за интересным занятием. ВИДЕО
Чтобы лабунские усадили свои жирные зады в кресла , надели вышиванки и начали воровать , напевая гимн.
как-то зарядил в нос жывотному, которое в очереди на кассе заглядывало из-за спины мне в смарт. Оно так и не поняло "за що ты мэнэ вдарыв"....