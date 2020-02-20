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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Февраль » 20 » 11:55:55

Нардепа Анжелику Лабунскую поймали в Раде за интересным занятием. ВИДЕО

Сегодня, 12:08:55 2967 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нардепа Анжелику Лабунскую поймали в Раде за интересным занятием. ВИДЕО

 В Верховной Раде за интересным занятием заметили депутата от партии "Батькивщина", председателя Житомирской областной организации этой партии Анжелику Лабунскую.

Женщина развлекалась тем, что играла на смартфоне в игры, а в это время в сессионном зале рассматривали важный закон о земле. На занятие Лабунской обратил внимание журналист Алексей Липовецкий, он и снял на видео гейминг депутата, передает РБК-Україна.

Отмечается, что Лабунскую на смартфоне очень заинтересовала игра под названием June's Journey. Интересно, что сама депутат делает вид, что работает, но аккуратно прикрывает рукой смартфон, чтобы ее не заметили за играми.
 


В комментариях пользователи сети "прошлись" по депутату Анжелике Лабунской и упрекнули ее в неработоспособности.

 
"Я понимаю, что раньше это было просто не показывали, а сейчас это уже за..бало. Это такая культура труда у депутатов. Если я буду играть в игры на работе меня выгонят, а этим нас*ать - они безответственные и с них никто не спрашивает. Упыри!"

"Реформа - Країна в смартфоні".

"Трудяга, блін". 
 

Тэги: Лабунская, депутат, ВО Батькивщина, Рада
Комментариев: 5
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:34:58, Сегодня
-1

Именно ради вот таких "лабунских" и шло стадо под пули на майдане.
Чтобы лабунские усадили свои жирные зады в кресла , надели вышиванки и начали воровать , напевая гимн.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:35:20, Сегодня
-14

да уж
как-то зарядил в нос жывотному, которое в очереди на кассе заглядывало из-за спины мне в смарт. Оно так и не поняло "за що ты мэнэ вдарыв"....
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 12:40:56, Сегодня
+7

ахахаах жаба спалилась
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 12:44:12, Сегодня
+5

Они все туда для этого и прутся
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 14:10:28, Сегодня
-6

больше на майдане надо было скакать
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