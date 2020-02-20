Нардепа Анжелику Лабунскую поймали в Раде за интересным занятием. ВИДЕО

"Я понимаю, что раньше это было просто не показывали, а сейчас это уже за..бало. Это такая культура труда у депутатов. Если я буду играть в игры на работе меня выгонят, а этим нас*ать - они безответственные и с них никто не спрашивает. Упыри!"



"Реформа - Країна в смартфоні".



"Трудяга, блін".





