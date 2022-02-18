Дело Кузьминых: депутата принудительно доставят в суд

Высший актикоррупционный суд постановил осуществить привод подозреваемого в злоупотреблении влиянием нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых на заседание для избрания меры пресечения.
Решение принял 17 февраля судья Олег Ткаченко, информирует "Украинская правда
".
Правоохранители должны обеспечить присутствие Кузьминых на судебном заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля, если тот не явится сам.
На заседании в четверг адвокат Лариса Криворучко сообщила, что ее подопечный находится на лечении и явиться в суд не может.
Прокурор возразил, что сторона защиты не предоставила весомых доказательств отсутствия Кузьминых, ведь по закону лицо не могу присутствовать на заседании суда, в случае тяжелой болезни, пребывания на лечении в медицинском учреждении в случае, если не может его оставить и, в случае беременности.
Избрание меры пресечения
Суд трижды не смог избрать меру пресечения Кузьминых: сначала "не мог установить" личность задержанного, затем перенес заседание, на которое нардеп не явился, прислав "объяснение", что не получил повестку.
Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации инкриминируемой статьи).
Дело Кузьминых
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
По информации НАБУ
, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.
Сам Кузьминых считает провокацией
дело о взятке в полмиллиона.