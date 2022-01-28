НАБУ поймало на взятке житомирского нардепа Кузьминых. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило народного депутата на взятке в 558 тыс. грн. Об этом НАБУ
сообщило в Фейсбуке.
По информации редакции, речь о житомирском нардепе от "Слуги народа" Сергее Кузьминых.
По данным следствия, нардеп получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Фото: НАБУ
Как объясняет "Украинская правда
", сейчас Бюро не может задержать нардепа согласно законодательству. Известно, что детективы НАБУ обратятся к генеральному прокурору для подписания депутату подозрения.
Сергей Кузьминых
в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Он председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.