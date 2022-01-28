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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Январь » 28 » 20:20:49

НАБУ поймало на взятке житомирского нардепа Кузьминых. ФОТО

Сегодня, 20:20:49 654 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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НАБУ поймало на взятке житомирского нардепа Кузьминых. ФОТО

 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило народного депутата на взятке в 558 тыс. грн. Об этом НАБУ сообщило в Фейсбуке.

По информации редакции, речь о житомирском нардепе от "Слуги народа" Сергее Кузьминых. 



По данным следствия, нардеп получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Фото: НАБУ


Как объясняет "Украинская правда", сейчас Бюро не может задержать нардепа согласно законодательству. Известно, что детективы НАБУ обратятся к генеральному прокурору для подписания депутату подозрения.

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

Он председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Тэги: взятка, Сергей Кузьминых, нардеп
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