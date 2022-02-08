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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 8 » 08:29:54

«Не смогли установить личность»: нардепу Кузьминых с первого раза не удалось избрать меру пресечения

Сегодня, 08:29:54 673 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не смогли установить личность»: нардепу Кузьминых с первого раза не удалось избрать меру пресечения

 Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВАКС и НАБУ.

Говорится, что заседание суда было отложено до 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа. Судья, соответственно, отпустил нардепа.

Как пояснили в НАБУ, они имели постановление на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.

"Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске", – сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.


Разоблачение Кузьминых. Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

По информации НАБУ, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.

3 февраля НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых.

7 февраля НАБУ и САП задержали Кузьминых и он был снят с розыска.
Тэги: Сергей Кузьминых, взятка, суд, нардеп, откат
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 08:43:03, Сегодня [Материал]

.....Оснований его задерживать уже не было....

Я со смеху плакал, Карл.
bender123
2 vasya (bender123)   • 09:28:13, Сегодня [Материал]

это паралич правоохранительной системы...
человек находится в розыске
потом приходит к следователю
его снимают с розыска
его доставляют с кабинета в суд для избрания меры пресечения
но в суде судья не уверена он это или не он и его отпускают в зале суда)
мол езжай домой там паспорт прихвати и приходи завтра там будем смотреть уже)) почему такое возможно в стране? это колапс
predi
3 predi (predi)   • 10:17:38, Сегодня [Материал]

Особистість встановити тяжко, бо це не особистість. Але чому по корупційній морді не ідентифікували?
Вангую слідуючий крок. Будуть судді ідентифікувати один одного. І не факт що визнають себе такими бо судячи з їх кроків вони далекі від правосуддя і пора їм складати мандати. Тож чекаєм продовження цієї клоунади.
Macarron
4 Chacarron (Macarron)   • 11:11:57, Сегодня [Материал]

Бу-га-га))). С таким еб*лом только один с каждого плаката смотрел)) ВОт это номер в исполнении судьи))) Занесли судье часть предыдущей взятки?
danza
5 Светлана (danza)   • 11:37:58, Сегодня [Материал]

Такие честные глаза...
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