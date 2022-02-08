«Не смогли установить личность»: нардепу Кузьминых с первого раза не удалось избрать меру пресечения

Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения разоблаченному на взятке нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых.
Об этом сообщает "Украинская правда
" со ссылкой на источники в ВАКС и НАБУ.
Говорится, что заседание суда было отложено до 8 февраля. Причина – судья не смог установить личность Кузьминых из-за отсутствия у него должного документа. Судья, соответственно, отпустил нардепа.
Как пояснили в НАБУ, они имели постановление на задержание и привод в суд. Оно заканчивает свое действие с момента привода.
"Нардепа отпустили. Оснований его задерживать уже не было, предварительное решение уже не действовало, он не находился в розыске"
, – сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Разоблачение Кузьминых. Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
По информации НАБУ
, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.
3 февраля НАБУ объявило в розыск
народного депутата Украины Сергея Кузьминых.
7 февраля НАБУ и САП задержали Кузьминых
и он был снят с розыска.