Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Власть. Дело Суслика направили в суд: задержанному на откате чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы - 28 Мая 2021