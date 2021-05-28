Дело Суслика направили в суд: задержанному на откате чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

Подольской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.
Экс-чиновника обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), передает пресс-служба ведомства
.
"Расследованием установлено, что чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, размер неправомерной выгоды Николай Суслик определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тыс. грн.
"В ходе контроля за совершением преступления чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 тыс. грн, а после получения второй части - 72 тыс. грн его задержали правоохранители"
, - добавляет ведомство.
Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
.
5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили
с занимаемой им должности.