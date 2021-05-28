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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 28 » 17:12:36

Дело Суслика направили в суд: задержанному на откате чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

Вчера, 17:12:36 691 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело Суслика направили в суд: задержанному на откате чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

 Подольской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

Экс-чиновника обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), передает пресс-служба ведомства.
 

"Расследованием установлено, что чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, размер неправомерной выгоды Николай Суслик определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тыс. грн.

"В ходе контроля за совершением преступления чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 тыс. грн, а после получения второй части - 72 тыс. грн его задержали правоохранители", - добавляет ведомство.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 

Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.

После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту.

26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО

5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили с занимаемой им должности.
Тэги: Житомирская ОГА, Николай Суслик, суд, откат, взятка
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