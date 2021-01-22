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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 22 » 08:15:39

Николая Суслика задержали на взятке – СБУ

Сегодня, 08:22:53 766 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Николая Суслика задержали на взятке – СБУ

 Директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика задержали на взятке. Такую информацию вечером 21 января начали распространять через Telegram-каналы.

Позже, пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник подтвердил информацию о задержании Николая Суслика.
 

«Сегодня сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан директор департамента здравоохранения облгосадминистрации. Сейчас продолжаются следственные действия, поэтому более подробную информацию сообщить не можем. Ждем результаты объективного и беспристрастного расследования, после которого можно будет делать окончательные выводы», - сообщил Житомир.info пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА.


Скриншот сообщения о задержании Суслика


Напомним, Николай Суслик был назначен на должность начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации 25 мая 2017 года.

В ноябре 2020 года в структуре Житомирской облгосадминистрации произошли изменения: управление здравоохранения переименовали в департамент, а Николая Суслика перевели с должности начальника УОЗ на должность директора департамента.

8 апреля 2019 года заместителя начальника управления здравоохранения ОГА Виктора Лучкива задержали в рабочем кабинете после получения взятки - 10 000 гривен за «содействие» в установлении группы инвалидности. Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины уточнила, что такую ​​сумму чиновник потребовал за положительное решение медико-социальной комиссией вопроса об установлении I группы инвалидности онкобольному.

На брифинге в этот же день начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что его задержанный заместитель отстранен от исполнения обязанностей на время следствия, и отметил, что жалоб на работу Виктора Лучкива не было.

12 сентября 2019 года Королёвский районный суд г. Житомира получил утвержденный обвинительный акт и до сих пор рассматривает дело, а Лучкив продолжает работать в должности заместителя начальника управления.
Тэги: взятка, Николай Суслик, Житомирская ОГА, СБУ
Комментариев: 2
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 08:35:27, Сегодня [Материал]
+2

Не може бути!))))) Ани фсе врут!!! Ето падстава!!!!! І це у відомстві Бунечка! Бувшого СБУшника. Хоча бувших не буває. Ну ось цікаво побачити обох за гратами.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 08:59:56, Сегодня [Материал]
0

Це політично зфабрикована справа, ніколи такого не було, а це бах, в такій країні, де ніколи не чули про корупцію )))
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