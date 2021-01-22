Николая Суслика задержали на взятке – СБУ

Директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика задержали на взятке. Такую информацию вечером 21 января начали распространять через Telegram-каналы.
Позже, пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник подтвердил информацию о задержании Николая Суслика.
«Сегодня сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан директор департамента здравоохранения облгосадминистрации. Сейчас продолжаются следственные действия, поэтому более подробную информацию сообщить не можем. Ждем результаты объективного и беспристрастного расследования, после которого можно будет делать окончательные выводы», - сообщил Житомир.info пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА.
Скриншот сообщения о задержании Суслика
Напомним, Николай Суслик был назначен на должность начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации 25 мая 2017 года.
В ноябре 2020 года в структуре Житомирской облгосадминистрации произошли изменения: управление здравоохранения переименовали в департамент, а Николая Суслика перевели с должности начальника УОЗ на должность директора департамента.
8 апреля 2019 года заместителя начальника управления здравоохранения ОГА Виктора Лучкива задержали в рабочем кабинете после получения взятки - 10 000 гривен за «содействие» в установлении группы инвалидности
. Пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины уточнила, что такую сумму чиновник потребовал за положительное решение медико-социальной комиссией вопроса об установлении I группы инвалидности онкобольному.
На брифинге в этот же день начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что его задержанный заместитель отстранен от исполнения обязанностей на время следствия, и отметил, что жалоб на работу Виктора Лучкива не было.
12 сентября 2019 года Королёвский районный суд г. Житомира получил утвержденный обвинительный акт и до сих пор рассматривает дело, а Лучкив продолжает работать в должности заместителя начальника управления.