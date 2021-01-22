Николая Суслика задержали на взятке – СБУ

«Сегодня сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан директор департамента здравоохранения облгосадминистрации. Сейчас продолжаются следственные действия, поэтому более подробную информацию сообщить не можем. Ждем результаты объективного и беспристрастного расследования, после которого можно будет делать окончательные выводы», - сообщил Житомир.info пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА.