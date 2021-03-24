Николая Суслика уволили с должности директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА

Директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили с занимаемой им должности.
Об этом сообщает "Суспільне
" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Житомирской ОГА Юрия Мельника.
Отмечается, что Суслика официально уволили с должности директора департамента здравоохранения 5 марта.
Сам Николай Суслик перед увольнением подал декларацию
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С 1 января по 5 марта 2021 года Николай Суслик в департаменте ОГА получил 49 тыс. 874 грн зарплаты и 10 тыс. 458 грн - в областной клинической больнице им. А.Ф. Гербачевского, где работал по совместительству врачом-хирургом.
За прошлый год
зарплата директора департамента составила 440 тыс. 379 грн.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
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17 марта Киевский суд еще на три месяца продлил досудебное расследование
дела о взяточничестве директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.