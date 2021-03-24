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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 24 » 09:40:30

Николая Суслика уволили с должности директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА

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Николая Суслика уволили с должности директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА

 Директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили с занимаемой им должности.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря председателя Житомирской ОГА Юрия Мельника.

Отмечается, что Суслика официально уволили с должности директора департамента здравоохранения 5 марта.

Сам Николай Суслик перед увольнением подал декларацию.

С 1 января по 5 марта 2021 года Николай Суслик в департаменте ОГА получил 49 тыс. 874 грн зарплаты и 10 тыс. 458 грн - в областной клинической больнице им. А.Ф. Гербачевского, где работал по совместительству врачом-хирургом.

За прошлый год зарплата директора департамента составила 440 тыс. 379 грн.
 

Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.

После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту.

26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО

17 марта Киевский суд еще на три месяца продлил досудебное расследование дела о взяточничестве директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.
Тэги: увольнение, взятка, Житомирская ОГА, откат, Николай Суслик
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