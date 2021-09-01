«Это месть»: экс-глава департамента здравоохранения Житомирской ОГА заявил, что не брал взятку

1 сентября Королёвский районный суд продолжил рассмотрение дела бывшего директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика, обвиняемого во взяточничестве.
Об этом из зала заседания суда сообщил корреспондент "Суспільне Житомир
".
По его словам, в начале заседания Николая Суслика допросили. Свою вину чиновник не признает. Говорит, что никаких денег от руководителя Коростенской больницы он не брал.
"Во время последней встречи с Ходаковским (директор Коростенской центральной городской больницы Николай Ходаковский - ред.) в коридоре он (Ходаковский - ред.) бросил какой-то пакет на окно и ушел. А меня сразу задержали. Это месть Ходаковского за то, что я инициировал перед ОГА и Коростенским мэром вопрос об увольнении Ходаковского", - сказал на суде Николай Суслик.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
.
5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили
с занимаемой им должности.