«Это месть»: экс-глава департамента здравоохранения Житомирской ОГА заявил, что не брал взятку

"Во время последней встречи с Ходаковским (директор Коростенской центральной городской больницы Николай Ходаковский - ред.) в коридоре он (Ходаковский - ред.) бросил какой-то пакет на окно и ушел. А меня сразу задержали. Это месть Ходаковского за то, что я инициировал перед ОГА и Коростенским мэром вопрос об увольнении Ходаковского", - сказал на суде Николай Суслик.