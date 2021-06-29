Откаты в водоканале: Сухомлин инициировал ревизию КП, директора отстранили от должности

После задержания чиновника водоканала на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия. Об этом 29 июня Сергей Сухомлин
сообщил на странице в соцсети.
На время проведения ревизии директора "Житомирводоканала" отстранят от исполнения обязанностей.
"Прокуратора сообщила о задержании на взятке работника Житомирводоканала. Моим распоряжением создана комиссия, которая установит возможную причастность должностных лиц Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" к факту уголовного преступления. В настоящее время директор коммунального предприятие отстранен от исполнения должностных обязанностей. Будет проанализировано проведение тендерных закупок в течение последних двух лет", - сообщил мэр Житомир.
По его словам, все будущие тендерные закупки будут предварительно проверяться контрольно-аналитическим отделом.
"Ситуацию будем выяснять, о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии сообщим через несколько недель"
, - добавил глава города.
Как сообщалось, в Житомире на взятке 350 тыс. гривен
задержали чиновника КП "Житомирводоканал".