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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июнь » 29 » 12:26:09

Откаты в водоканале: Сухомлин инициировал ревизию КП, директора отстранили от должности

Сегодня, 12:26:09 1168 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Откаты в водоканале: Сухомлин инициировал ревизию КП, директора отстранили от должности

 После задержания чиновника водоканала на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия. Об этом 29 июня Сергей Сухомлин сообщил на странице в соцсети.

На время проведения ревизии директора "Житомирводоканала" отстранят от исполнения обязанностей.
 

"Прокуратора сообщила о задержании на взятке работника Житомирводоканала. Моим распоряжением создана комиссия, которая установит возможную причастность должностных лиц Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" к факту уголовного преступления. В настоящее время директор коммунального предприятие отстранен от исполнения должностных обязанностей. Будет проанализировано проведение тендерных закупок в течение последних двух лет", - сообщил мэр Житомир.


По его словам, все будущие тендерные закупки будут предварительно проверяться контрольно-аналитическим отделом.

"Ситуацию будем выяснять, о результатах работы контрольно-ревизионной комиссии сообщим через несколько недель", - добавил глава города.

Как сообщалось, в Житомире на взятке 350 тыс. гривен задержали чиновника КП "Житомирводоканал".
Тэги: откат, взятка, Сухомлин, водоканал
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Комментариев: 4
Karab
1 Сергей (Karab)   • 12:58:28, Сегодня [Материал]

Не может быть такого.... Давайте лучше поднимем цены на воду!
melan
2 melan (melan)   • 14:24:57, Сегодня [Материал]

.....Сергей Сухомлин сообщил на странице...

https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:06:33, Сегодня [Материал]

Нет нет!!! Аудит должен провестись публично вместе с общественностью города. Представители общественности должны присутсттвовать каждый день при проведении аудита. А ЖМР должна каждый день публиковать результаты даже промежуточные на своём сайтте. Пока не будут опубликованы фамилии представителей общесттвенности приввлечённые к этому аудиту вся ваша проверка это очередная афёра. Где заглушки усттановленные по цене три миллиона гривен из госбюджета страны? Где сорок миллионов выделенные страной на полную замену водопроводной сети целого города. ? Куда подевали Суслыка? Вы туда хотите и Никитина отправлять?
nvvetal
4 Ololo (nvvetal)   • 21:05:19, Сегодня [Материал]

шо с буквой тт у трижды несудимого?
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