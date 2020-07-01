«Можно однажды проснуться в городе, где все залило нечистотами»: Сухомлин накануне отключения воды обратился к житомирянам

"Когда мы решили взяться за масштабную модернизацию Коммунального предприятия "Житомирводоканал", я понимал - это работа на перспективу. На ремонты дорог или обновления скверов люди реагируют гораздо лучше. А этот процесс, его не видно. Результат житомиряне заметят только тогда, когда из кранов потечет питьевая вода.
Можно возмущаться, что периодически в Житомире приостанавливается водоснабжение, ибо без этого не выполнить некоторые виды работ. А можно однажды утром проснуться в городе, где изношенные коммуникации не выдержали и все вокруг залило нечистотами ... Сегодня я искренне рад, что нам удалось войти в проект Всемирного банка и сейчас мы фактически заново строим очистные сооружения канализации, станцию очистки воды, заменяем магистральные сети по городу", - заявил Сергей Сухомлин.
"4-5 июля в Житомире снова приостановят водоснабжение, чтобы заменить 20 задвижек: 6 на водопроводной станции и еще 14 на сетях по городу. Запаситесь водой и терпением. А еще - подумайте о людях, которые будут работать 36 часов подряд, чтобы сделать наш город лучшим!" - резюмировал мэр Житомира.