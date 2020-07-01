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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 1 » 17:55:34

«Можно однажды проснуться в городе, где все залило нечистотами»: Сухомлин накануне отключения воды обратился к житомирянам

Сегодня, 17:59:32 429 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Можно однажды проснуться в городе, где все залило нечистотами»: Сухомлин накануне отключения воды обратился к житомирянам

 В ближайшие выходные, 4-5 июля, в Житомире снова приостановят водоснабжение. Накануне отключения воды городской голова Житомира рассказал, почему не будет воды и призвал житомирян набраться терпения.
 

"Когда мы решили взяться за масштабную модернизацию Коммунального предприятия "Житомирводоканал", я понимал - это работа на перспективу. На ремонты дорог или обновления скверов люди реагируют гораздо лучше. А этот процесс, его не видно. Результат житомиряне заметят только тогда, когда из кранов потечет питьевая вода.

Можно возмущаться, что периодически в Житомире приостанавливается водоснабжение, ибо без этого не выполнить некоторые виды работ. А можно однажды утром проснуться в городе, где изношенные коммуникации не выдержали и все вокруг залило нечистотами ... Сегодня я искренне рад, что нам удалось войти в проект Всемирного банка и сейчас мы фактически заново строим очистные сооружения канализации, станцию ​​очистки воды, заменяем магистральные сети по городу", - заявил Сергей Сухомлин.


По его словам - это первая такая масштабная реконструкция водоканала в Украине. На выходе Житомир будет иметь инфраструктуру европейского уровня.
 

"4-5 июля в Житомире снова приостановят водоснабжение, чтобы заменить 20 задвижек: 6 на водопроводной станции и еще 14 на сетях по городу. Запаситесь водой и терпением. А еще - подумайте о людях, которые будут работать 36 часов подряд, чтобы сделать наш город лучшим!" - резюмировал мэр Житомира.


Как сообщал "Журнал Житомира", водоснабжение отключат с 00:01 4 июля. Возобновить подачу воды должны до 12:00 5 июля.



















Тэги: отключение воды, Ремонт, водоканал, Сухомлин
Комментариев: 2
starix
1 max starkov (starix)   • 18:22:04, Сегодня [Материал]
0

помогите машеньке(-ам) найти маску.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 18:44:42, Сегодня [Материал]
0

Не сомневаюсь , что нынешний мэр не святой. Быть может даже больше чем не святой, но....за все годы независимости ни один из его предшественников не занимался модернизацией коммунального хозяйства. От слова "совсем".
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