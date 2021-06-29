Требовал огромный «откат»: в Житомире задержали чиновника коммунального предприятия

В Житомире на взятке 350 тыс. гривен задержали директора коммунального предприятия. Об этом сообщает областная прокуратура. Отмечается, что такой "откат" должны были заплатить чиновнику за быстрое заключение договора о поставке товара и проведение расчетов.
"По данным следствия, директор одного из коммунальных предприятий выразил представителю общества, которое поставило оборудование на общую сумму почти 4 млн грн, требование предоставить неправомерную выгоду в виде так называемого "отката" на общую сумму 350 тыс. грн за быстрое и беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договору", - информирует прокуратура.
В марте чиновник получил 175 тыс. гривен. На днях правоохранители зафиксировали получение второй части взятки.
Фото: полиция
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы фигуранта. Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Подозревают чиновника водоканала
В соцсетях сообщают, что речь идет о чиновнике КП "Житомирводоканал". По информации Telegram-канала ТЖ
, на взятке поймали директора строительства водоканала Александра Гаврилова.