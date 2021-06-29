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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 29 » 08:53:54

Требовал огромный «откат»: в Житомире задержали чиновника коммунального предприятия

Сегодня, 08:53:44 1126 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Требовал огромный «откат»: в Житомире задержали чиновника коммунального предприятия

 В Житомире на взятке 350 тыс. гривен задержали директора коммунального предприятия. Об этом сообщает областная прокуратура. Отмечается, что такой "откат" должны были заплатить чиновнику за быстрое заключение договора о поставке товара и проведение расчетов.
 

"По данным следствия, директор одного из коммунальных предприятий выразил представителю общества, которое поставило оборудование на общую сумму почти 4 млн грн, требование предоставить неправомерную выгоду в виде так называемого "отката" на общую сумму 350 тыс. грн за быстрое и беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договору", - информирует прокуратура.


В марте чиновник получил 175 тыс. гривен. На днях правоохранители зафиксировали получение второй части взятки.

Фото: полиция

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, в частности, обыски по месту жительства и работы фигуранта. Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
 

Подозревают чиновника водоканала


В соцсетях сообщают, что речь идет о чиновнике КП "Житомирводоканал". По информации Telegram-канала ТЖ, на взятке поймали директора строительства водоканала Александра Гаврилова.

Тэги: откат, взятка, Житомир, коммунальное предприятие
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 14:16:02, Сегодня [Материал]

А как там Суслик, когда сидеть будет???
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:00:14, Сегодня [Материал]

нельзя кидать поважных людей
обещал проплату вовремя - проконтролируй....
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