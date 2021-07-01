Стало известно, какое наказание грозит работнику Житомирводоканала, который «погорел» на откате в ₴350000

Детективы полиции сообщили о подозрении чиновнику КП "Житомирводоканал" в получении 350 тыс. грн неправомерной выгоды. За такую деятельность суд может вынести наказание в виде заключения до 10 лет.
"Во время досудебного расследования установлено, что директор одного из подразделений коммунального предприятия Житомира, в период марта-июня 2021 года, получил от представителя предприятия деньги в качестве "отката" за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов. Соучастником противоправной деятельности стал частный предприниматель, житель соседней области", - информирует полиция.
25 июня правоохранители задокументировали факт получения сообщниками второй части неправомерной выгоды в сумме 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было зафиксировано получение директором первого транша в таком же размере.
30 июня должностному лицу объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят Детективы следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении УСР Житомирщины и процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Предыстория
В Житомире на "откате" 350 тыс. гривен
задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Предполагается, что речь идет о директоре по развитию и капитальному строительству Александре Гаврилове.
После задержания чиновника на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия
. Директора "Житомирводоканала" отстранили от исполнения обязанностей.