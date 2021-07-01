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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 1 » 08:53:10

Стало известно, какое наказание грозит работнику Житомирводоканала, который «погорел» на откате в ₴350000

Сегодня, 08:53:10 718 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, какое наказание грозит работнику Житомирводоканала, который «погорел» на откате в ₴350000

 Детективы полиции сообщили о подозрении чиновнику КП "Житомирводоканал" в получении 350 тыс. грн неправомерной выгоды. За такую ​​деятельность суд может вынести наказание в виде заключения до 10 лет.
 

"Во время досудебного расследования установлено, что директор одного из подразделений коммунального предприятия Житомира, в период марта-июня 2021 года, получил от представителя предприятия деньги в качестве "отката" за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов. Соучастником противоправной деятельности стал частный предприниматель, житель соседней области", - информирует полиция.


25 июня правоохранители задокументировали факт получения сообщниками второй части неправомерной выгоды в сумме 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было зафиксировано получение директором первого транша в таком же размере.

30 июня должностному лицу объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят Детективы следственного управления ГУНП при оперативном сопровождении УСР Житомирщины и процессуальном руководстве областной прокуратуры.
 

Предыстория


В Житомире на "откате" 350 тыс. гривен задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Предполагается, что речь идет о директоре по развитию и капитальному строительству Александре Гаврилове.

После задержания чиновника на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия. Директора "Житомирводоканала" отстранили от исполнения обязанностей.
Тэги: откат, взятка, подозрение, водоканал
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