Стало известно, какое наказание грозит работнику Житомирводоканала, который «погорел» на откате в ₴350000

"Во время досудебного расследования установлено, что директор одного из подразделений коммунального предприятия Житомира, в период марта-июня 2021 года, получил от представителя предприятия деньги в качестве "отката" за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов. Соучастником противоправной деятельности стал частный предприниматель, житель соседней области", - информирует полиция.