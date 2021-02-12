Требовал взятки: в Житомирской области экс-начальнику отделения полиции сообщено подозрение

В Житомирской области бывшему начальнику территориального отделения полиции объявили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, руководитель правоохранительного органа систематически требовал от местного жителя неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность.
"В частности, чтобы вовремя получить соответствующие разрешения, а также чтобы "беспрепятственно" получить необходимые документы по аренде пруда для рыборазведения", - сообщает прокуратура.
Во время повторного получения неправомерной выгоды - 2000 грн (ранее получил такую же сумму) был уличен оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности (в настоящее время работает оперуполномоченным сектора одного из отделений полиции). Досудебное расследование проводит территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Хмельницкий.
Предыстория
В Житомирской области в мае 2020 года во время получения взятки задержали начальника Попельнянского отделения полиции. Установлено, что полицейский требовал от предпринимателя ежемесячную "дань"
.
Предпринимателем оказался Анатолий Захарченко
, который в ночь на 22 мая 2020 года из ружья расстрелял компанию друзей
.