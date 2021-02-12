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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 12 » 16:31:28

Требовал взятки: в Житомирской области экс-начальнику отделения полиции сообщено подозрение

Сегодня, 16:45:28 475 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Требовал взятки: в Житомирской области экс-начальнику отделения полиции сообщено подозрение

 В Житомирской области бывшему начальнику территориального отделения полиции объявили о подозрении в вымогательстве и получении взятки. Об этом "Журналу Житомира" сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, руководитель правоохранительного органа систематически требовал от местного жителя неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность.
 

"В частности, чтобы вовремя получить соответствующие разрешения, а также чтобы "беспрепятственно" получить необходимые документы по аренде пруда для рыборазведения", - сообщает прокуратура.


Во время повторного получения неправомерной выгоды - 2000 грн (ранее получил такую ​​же сумму) был уличен оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности (в настоящее время работает оперуполномоченным сектора одного из отделений полиции). Досудебное расследование проводит территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Хмельницкий.
 

Предыстория


В Житомирской области в мае 2020 года во время получения взятки задержали начальника Попельнянского отделения полиции. Установлено, что полицейский требовал от предпринимателя ежемесячную "дань".

Предпринимателем оказался Анатолий Захарченко, который в ночь на 22 мая 2020 года из ружья расстрелял компанию друзей.
Тэги: полиция, подозрение, взятка
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