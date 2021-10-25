Полиция завершила расследование дела об «откатах» в КП «Житомирводоканал»

Детективы Следственного управления ГУНП завершили расследование преступной схемы по получению «отката» в одном из коммунальных предприятий города Житомира. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения, рассказали «Журналу Житомира
» в полиции.
Напомним, в марте правоохранители задокументировали получение 34-летним директором одного из подразделений коммунального предприятия Житомира неправомерной выгоды в сумме 175 000 грн. В конце июня полицейские зафиксировали передачу должностному лицу
второй части транша в таком же размере.
Соучастником противоправной деятельности стал частный предприниматель, 43-летний житель соседней области.
«Во время досудебного расследования установлено, что директор получил от представителя предприятия деньги в качестве «отката» за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов»
, - информирует полиция.
Детективы полиции сообщили обоим мужчинам подозрение в совершении уголовного деяния. 22 октября обвинительные акты, утвержденные прокурором Житомирской областной прокуратуры, вручены обоим фигурантам. Им инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с законодательством, мужчинам может грозить тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Предыстория
В Житомире на "откате" 350 тыс. гривен
задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Предполагается, что речь идет о директоре по развитию и капитальному строительству Александре Гаврилове.
После задержания чиновника на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия
. Директора "Житомирводоканала" отстранили от исполнения обязанностей.