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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 25 » 15:09:33

Полиция завершила расследование дела об «откатах» в КП «Житомирводоканал»

Вчера, 15:09:33 960 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция завершила расследование дела об «откатах» в КП «Житомирводоканал»

 Детективы Следственного управления ГУНП завершили расследование преступной схемы по получению «отката» в одном из коммунальных предприятий города Житомира. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения, рассказали «Журналу Житомира» в полиции.

Напомним, в марте правоохранители задокументировали получение 34-летним директором одного из подразделений коммунального предприятия Житомира неправомерной выгоды в сумме 175 000 грн. В конце июня полицейские зафиксировали передачу должностному лицу второй части транша в таком же размере.

Соучастником противоправной деятельности стал частный предприниматель, 43-летний житель соседней области.

«Во время досудебного расследования установлено, что директор получил от представителя предприятия деньги в качестве «отката» за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов», - информирует полиция.

Детективы полиции сообщили обоим мужчинам подозрение в совершении уголовного деяния. 22 октября обвинительные акты, утвержденные прокурором Житомирской областной прокуратуры, вручены обоим фигурантам. Им инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с законодательством, мужчинам может грозить тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
 

Предыстория


В Житомире на "откате" 350 тыс. гривен задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Предполагается, что речь идет о директоре по развитию и капитальному строительству Александре Гаврилове.

После задержания чиновника на взятке городской голова Житомира распорядился создать комиссию, которая проверит деятельность коммунального предприятия. Директора "Житомирводоканала" отстранили от исполнения обязанностей.
Тэги: водоканал, откат, суд, полиция
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