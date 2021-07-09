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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 9 » 14:03:19

«Свою вину я не признаю»: в Житомире суд начал рассмотрение дела задержанного на взятке Николая Суслика

Сегодня, 14:03:19 667 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Свою вину я не признаю»: в Житомире суд начал рассмотрение дела задержанного на взятке Николая Суслика

 Королёвский районный суд Житомира 8 июля начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, которого СБУ задержала по подозрению в получении взятки.

Как сообщает Житомир инфо, начали заседание с того, что прокурор зачитал обвинительный акт.

Далее судья спросила у Николая Суслика, признает ли он свою вину. Бывший директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА отвечает: «Свою вину я не признаю, так как ни у кого я средства не требовал».



В ходе заседания Николай Суслик также сообщил, что сейчас безработный и уже разведен.

Его адвокат Алексей Алхимов отметил, что обвинение не соответствуют действительности, и предложил начать исследование доказательств с допроса Николая Суслика.


 

«Те фантастические обстоятельства, которые приведены в обвинительном акте сторонами обвинения от 26 мая 2021 года, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому сторона защиты будет это доказывать в ходе судебного разбирательства. О порядке исследования доказательств, сторона защиты считает, что учитывая, что Суслика на стадии досудебного расследования ни разу не допрашивали, то есть он никогда не предоставлял показания, а это может повлиять, скажем так, на установление истины в уголовном производстве на стадии судебного разбирательства, поэтому сторона защиты предлагает начать исследование доказательств именно с допроса Суслика Николая Петровича. После чего исследовать доказательства стороны обвинения, а после перейти к исследованию доказательств стороны защиты», - сказал адвокат Алексей Алхимов.


Суд установил порядок рассмотрения доказательств: начать с допроса обвиняемого, опросить свидетелей, исследовать материалы дела обвиняемого и исследовать письменные доказательства защиты.
 

Фото: Житомир инфо

Судья Людмила Шимон предложила Суслику на заседании предоставить показания, однако он отказался и сказал, что ему нужно подготовиться.

Допросить обвиняемого должны на следующем заседании, которое состоится 1 сентября.

Статья, по которой обвиняют уже бывшего директора департамента ОГА, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 

Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.

После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту.

26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО

5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили с занимаемой им должности.
Тэги: взятка, Николай Суслик, суд Житомирская ОГА, откат
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:01:38, Сегодня [Материал]

.....отказался и сказал, что ему нужно подготовиться....
Так он уже подготовился, развелся и в случае конфискации он гол как сокол, с него нечего взять . Ну а если его не посадят то в этой стране будущего нет.
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