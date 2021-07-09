«Свою вину я не признаю»: в Житомире суд начал рассмотрение дела задержанного на взятке Николая Суслика

Королёвский районный суд Житомира 8 июля начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, которого СБУ задержала по подозрению в получении взятки.
Как сообщает Житомир инфо
, начали заседание с того, что прокурор зачитал обвинительный акт.
Далее судья спросила у Николая Суслика, признает ли он свою вину. Бывший директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА отвечает: «Свою вину я не признаю, так как ни у кого я средства не требовал»
.
В ходе заседания Николай Суслик также сообщил, что сейчас безработный и уже разведен.
Его адвокат Алексей Алхимов отметил, что обвинение не соответствуют действительности, и предложил начать исследование доказательств с допроса Николая Суслика.
«Те фантастические обстоятельства, которые приведены в обвинительном акте сторонами обвинения от 26 мая 2021 года, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому сторона защиты будет это доказывать в ходе судебного разбирательства. О порядке исследования доказательств, сторона защиты считает, что учитывая, что Суслика на стадии досудебного расследования ни разу не допрашивали, то есть он никогда не предоставлял показания, а это может повлиять, скажем так, на установление истины в уголовном производстве на стадии судебного разбирательства, поэтому сторона защиты предлагает начать исследование доказательств именно с допроса Суслика Николая Петровича. После чего исследовать доказательства стороны обвинения, а после перейти к исследованию доказательств стороны защиты», - сказал адвокат Алексей Алхимов.
Суд установил порядок рассмотрения доказательств: начать с допроса обвиняемого, опросить свидетелей, исследовать материалы дела обвиняемого и исследовать письменные доказательства защиты.
Фото: Житомир инфо
Судья Людмила Шимон предложила Суслику на заседании предоставить показания, однако он отказался и сказал, что ему нужно подготовиться.
Допросить обвиняемого должны на следующем заседании, которое состоится 1 сентября.
Статья, по которой обвиняют уже бывшего директора департамента ОГА, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
.
5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили
с занимаемой им должности.