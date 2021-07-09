«Свою вину я не признаю»: в Житомире суд начал рассмотрение дела задержанного на взятке Николая Суслика

«Те фантастические обстоятельства, которые приведены в обвинительном акте сторонами обвинения от 26 мая 2021 года, они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому сторона защиты будет это доказывать в ходе судебного разбирательства. О порядке исследования доказательств, сторона защиты считает, что учитывая, что Суслика на стадии досудебного расследования ни разу не допрашивали, то есть он никогда не предоставлял показания, а это может повлиять, скажем так, на установление истины в уголовном производстве на стадии судебного разбирательства, поэтому сторона защиты предлагает начать исследование доказательств именно с допроса Суслика Николая Петровича. После чего исследовать доказательства стороны обвинения, а после перейти к исследованию доказательств стороны защиты», - сказал адвокат Алексей Алхимов.