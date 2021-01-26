Задержанный на взятке Николай Суслик внес залог и вышел из СИЗО

Задержанный на взятке директор департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, которого суд оставил под стражей, внес залог.
Об этом в комментарии изданию Житомир.info
рассказали в Киевской городской прокуратуре.
Также суд принял решение отстранить Суслика от занимаемой должности на период следствия.
«Он внес залог. Вчера по ходатайству прокуратуры суд отстранил его от занимаемой должности в рамках уголовного производства для того, чтобы никоим образом не было препятствий для объективного расследования, поскольку преступление было совершено с использованием служебного положения. Это мероприятие считаем пока необходимым. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство о его отстранении», - отметили в прокуратуре.
Как сообщалось, сумма залога составляет 125 тысяч гривен
.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
судя по фоткам он на месте "задержания" залог внёс.
И отклонен чиновниками Министерства обороны.
Само название не понравилось.
- Нет.
- А он есть!)))))
По лицу видно, человек отдавался работе на 200%))))))))))))