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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 26 » 17:54:00

Задержанный на взятке Николай Суслик внес залог и вышел из СИЗО

Вчера, 18:05:00 2724 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Задержанный на взятке Николай Суслик внес залог и вышел из СИЗО

 Задержанный на взятке директор департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик, которого суд оставил под стражей, внес залог.

Об этом в комментарии изданию Житомир.info рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Также суд принял решение отстранить Суслика от занимаемой должности на период следствия.

«Он внес залог. Вчера по ходатайству прокуратуры суд отстранил его от занимаемой должности в рамках уголовного производства для того, чтобы никоим образом не было препятствий для объективного расследования, поскольку преступление было совершено с использованием служебного положения. Это мероприятие считаем пока необходимым. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство о его отстранении», - отметили в прокуратуре.


Как сообщалось, сумма залога составляет 125 тысяч гривен


Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
Тэги: ОГА, взятка, Николай Суслик
Комментариев: 10
melan
1 melan (melan)   • 18:17:39, Вчера [Материал]
+2

с чем я вас всех и поздравляю.
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 18:30:08, Вчера [Материал]
+9

Когда выходил, не кричал : Соси правосудие!!!?
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 21:08:40, Вчера [Материал]
+1

откуда выходил?
судя по фоткам он на месте "задержания" залог внёс.
PashaZT
3 Pavel (PashaZT)   • 19:53:00, Вчера [Материал]
+1

Недавно был представлен проект нового безоткатного орудия.
И отклонен чиновниками Министерства обороны.
Само название не понравилось.
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 20:30:32, Вчера [Материал]
+3

- Ты Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть!)))))
По лицу видно, человек отдавался работе на 200%))))))))))))
Житич
5 Василий (Житич)   • 20:56:44, Вчера [Материал]
+9

Для взяточников такого уровня, 4500 долларов залог, это копейки.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:38:04, Вчера [Материал]
+2

Схема працює безперебійно!
Рашатумбай
8 Александр (Рашатумбай)   • 22:19:45, Вчера [Материал]
+1

Ламаєм Жору, єб...ом "Альбатрос" (Нагано)
Zefir
9 Моє місто (Zefir)   • 07:55:55, Сегодня [Материал]
0

Класіка жанра! А далі буде виправдовуючий вирок! Боротьба Зеленського з корупцією.
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 10:38:56, Сегодня [Материал]
-2

100% При Порохе такого не было!
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