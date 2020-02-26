Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА в вымогательстве взяток за выдачу разрешительных документов. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник ввел схему вымогательства денег от предприятий региона, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ или иным вредным производством.
По предварительной версии следствия, за беспрепятственное согласование технической документации и предоставление разрешений на работу злоумышленник требовал до $10000, в зависимости от коммерческих мощностей предприятия.
Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом 15000 гривен от фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг по оформлению документации на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявлено о подозрении. Сейчас проверяется информация о других фактах коррупционных злоупотреблений чиновника и причастности должностных лиц ОГА к сделкам.
В Житомире СБУ повязала эколога, который требовал тысячи долларов за выдачу разрешений