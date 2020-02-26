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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 26 » 13:59:45

В Житомире СБУ повязала эколога, который требовал тысячи долларов за выдачу разрешений

Сегодня, 14:19:45 471 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире СБУ повязала эколога, который требовал тысячи долларов за выдачу разрешений

 Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА в вымогательстве взяток за выдачу разрешительных документов. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник ввел схему вымогательства денег от предприятий региона, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ или иным вредным производством.

По предварительной версии следствия, за беспрепятственное согласование технической документации и предоставление разрешений на работу злоумышленник требовал до $10000, в зависимости от коммерческих мощностей предприятия.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом 15000 гривен от фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг по оформлению документации на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, чиновнику объявлено о подозрении. Сейчас проверяется информация о других фактах коррупционных злоупотреблений чиновника и причастности должностных лиц ОГА к сделкам.

Тэги: взятка, Житомир, ОГА, управление экологии
Комментариев: 1
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 14:25:10, Сегодня [Материал]
+1

Можно подумать, что без вышестоящего руководства это было сделано. Скорее главный специалист просто посыльный. Но что людям говорить то? Ссы в глаза - всё бубочки роса.
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