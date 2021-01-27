Задержание Суслика: житомирский нардеп призывает Бунечко сложить полномочия

"21 січня цього року, Службою безпеки України був затриманий Ваш підлеглий, директор департаменту охорони здоров’я Микола Суслик за підозрою в отриманні хабаря. І Ви також знаєте, що ці кошти Суслик вимагав з фонду виділеної субвенції, направленої на забезпечення лікарень таким необхідним на сьогоднішній день, киснем. Це, м’яко кажучи, підлість по відношенню до людей. Адже Ви чудово знаєте кількість людей в області, що померли від COVID-19. Проте всі ці події це Ваша особиста відповідальність!



Неодноразово особисто я звертався до Вас з пропозицією розглянути питання щодо доцільності займаної посади Вашим підлеглим. Це ж саме питання піднімалось також із командою народних депутатів Житомирщини. Були направлені депутатські звернення з пропозицією змінити директора департаменту охорони здоров’я , які залишились без уваги. Навіть, коли Миколу Суслика було запрошено на засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо неправомірних закупівель, Вами було вказано на відсутність факту корупції!



Своєю реакцією на наші звернення Ви могли випередити СБУ та поставити крапку в корупційній схемі. Що ж тепер Ви скажете в очі людям, хворим на COVID-19, про те, що їх життя приречені, адже до лікарень не відбулось вчасно організованих поставок кисню?! Переконаний, що Ви особисто несете персональну відповідальність за своїх підлеглих в керівництві медичного департаменту, від яких надходить корупційний ризик.



З огляду на дане НП та халатність, про яку народні депутати Вас неодноразово попереджали, вважаємо, що на період слідства Ви повинні скласти свої повноваження. Це буде з Вашого боку людяно, честно та відповідати європейським нормам. Тим самим Ви покажете свою неупереджені та відсутність впливу на слідство, що ведеться по Вашим підлеглим".