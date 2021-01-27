Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28.01.2021    11:44:22
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 27 » 17:36:20

Задержание Суслика: житомирский нардеп призывает Бунечко сложить полномочия

Вчера, 17:40:20 1785 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Задержание Суслика: житомирский нардеп призывает Бунечко сложить полномочия

 Народный депутат Сергей Кузьминых (избранный по округу №67, фракция "Слуга народа") считает, что председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко, учитывая задержание директора департамента Николая Суслика, должен на период следствия сложить свои полномочия.

Соответствующее обращение Сергей Кузьминых опубликовал на своей Facebook-странице 27 января.

Публикуем обращение на языке оригинала: 
 

"21 січня цього року, Службою безпеки України був затриманий Ваш підлеглий, директор департаменту охорони здоров’я Микола Суслик за підозрою в отриманні хабаря. І Ви також знаєте, що ці кошти Суслик вимагав з фонду виділеної субвенції, направленої на забезпечення лікарень таким необхідним на сьогоднішній день, киснем. Це, м’яко кажучи, підлість по відношенню до людей. Адже Ви чудово знаєте кількість людей в області, що померли від COVID-19. Проте всі ці події це Ваша особиста відповідальність!

Неодноразово особисто я звертався до Вас з пропозицією розглянути питання щодо доцільності займаної посади Вашим підлеглим. Це ж саме питання піднімалось також із командою народних депутатів Житомирщини. Були направлені депутатські звернення з пропозицією змінити директора департаменту охорони здоров’я , які залишились без уваги. Навіть, коли Миколу Суслика було запрошено на засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування щодо неправомірних закупівель, Вами було вказано на відсутність факту корупції!

Своєю реакцією на наші звернення Ви могли випередити СБУ та поставити крапку в корупційній схемі. Що ж тепер Ви скажете в очі людям, хворим на COVID-19, про те, що їх життя приречені, адже до лікарень не відбулось вчасно організованих поставок кисню?! Переконаний, що Ви особисто несете персональну відповідальність за своїх підлеглих в керівництві медичного департаменту, від яких надходить корупційний ризик.

З огляду на дане НП та халатність, про яку народні депутати Вас неодноразово попереджали, вважаємо, що на період слідства Ви повинні скласти свої повноваження. Це буде з Вашого боку людяно, честно та відповідати європейським нормам. Тим самим Ви покажете свою неупереджені та відсутність впливу на слідство, що ведеться по Вашим підлеглим".

 



Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.

После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту.

26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
Тэги: суслик, Кузьминых, ОГА, взятка, Бунечко
Комментариев: 4
oldy
1 олег (oldy)   • 18:13:45, Вчера [Материал]
+1

Это все правильно. Но взывать к совести людей,у которых этой самой совести давным давно нет просто бессмысленно. Вместо совести деньги и ещё раз деньги! И таких Сусликов выбирают и назначают из тех Сусликов,которые больше заплатят за своё назначение. И это все прекрасно знают. Будет ли Суслик сурово наказан? Конечно нет! Был наказан за поборы его коллега Лучкив? Нет. Будет ли наказан депутат Кропачев,нарушивший ПДД и убивший женщину? Нет. Нет,ибо они небожители,неприкасаемые и неподсудные. И ничего,к сожалению,сделать нельзя. У них огромные деньги и власть...
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 04:04:03, Сегодня [Материал]
+1

Как минимум можно за них не голосовать, чтобы они к власти не приходили. А так то законы плохие, откупаются и т.п., а то что люди всю эту шваль сами на выборах и приводят к власти - про это стараются не вспоминать.
danza
2 Светлана (danza)   • 18:59:53, Вчера [Материал]
+1

И этот уже "будку" наел... Все как хомяки... Куда ни глядь - у всех чинуш рожи трескаются...
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 09:22:49, Сегодня [Материал]
0

Интересный поворот
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus