Дело Суслика: на суде допросили главного свидетеля, у которого экс-чиновник требовал откат

"Я приехал в Житомир на встречу с начальником департамента здравоохранения Николаем Петровичем Сусликом, который сообщил мне, что Коростенская городская больница получит государственную субвенцию на сумму 1 миллион 244 тысяч гривен. В ходе разговора мне предложили до конца года (2020 года – ред.) обязательно освоить эти средства, потому что в противном случае средства вернут государству. Николай Петрович предложил закупить кислородное оборудование, потому что в то время это было актуально. Также он сказал, что из этой суммы я должен десятину, то есть 10 процентов, отдать. На мои вопросы о том, кому, что, как отдать и какие существуют механизмы, мне дали телефон Александра. Сказали, что Александр предлагает кислородные концентраторы итальянского производства. Мне сказали: ты у него закупаешь на эту сумму концентраторы и мы с тобой расходимся. Все будет хорошо. Я должен с Александром подписать договор и произвести 100% предоплату кислородных концентраторов на 1 миллион 244 тысячи по заведомо завышенной цене", – рассказал на заседании суда Николай Ходаковский.