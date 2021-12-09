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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 9 » 08:23:42

Дело Суслика: на суде допросили главного свидетеля, у которого экс-чиновник требовал откат

Вчера, 08:23:42 1299 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело Суслика: на суде допросили главного свидетеля, у которого экс-чиновник требовал откат

 8 декабря на очередном заседании суда по делу экс-чиновника Житомирской ОГА Николая Суслика допросили главного свидетеля – бывшего гендиректора Коростенской городской больницы Николая Ходаковского.

Как сообщает "Суспільне", именно Николай Ходаковский написал и передал в прокуратуру Киева заявление о вымогательстве откатов Николаем Сусликом, который возглавлял департамент здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.
 

"Я приехал в Житомир на встречу с начальником департамента здравоохранения Николаем Петровичем Сусликом, который сообщил мне, что Коростенская городская больница получит государственную субвенцию на сумму 1 миллион 244 тысяч гривен. В ходе разговора мне предложили до конца года (2020 года – ред.) обязательно освоить эти средства, потому что в противном случае средства вернут государству. Николай Петрович предложил закупить кислородное оборудование, потому что в то время это было актуально. Также он сказал, что из этой суммы я должен десятину, то есть 10 процентов, отдать. На мои вопросы о том, кому, что, как отдать и какие существуют механизмы, мне дали телефон Александра. Сказали, что Александр предлагает кислородные концентраторы итальянского производства. Мне сказали: ты у него закупаешь на эту сумму концентраторы и мы с тобой расходимся. Все будет хорошо. Я должен с Александром подписать договор и произвести 100% предоплату кислородных концентраторов на 1 миллион 244 тысячи по заведомо завышенной цене", – рассказал на заседании суда Николай Ходаковский.




На суде также допросили еще трех свидетелей: главного врача Бердичевской городской больницы Ларису Бабикову, директора Черняховского территориального медицинского объединения Виталия Николайчука и главного врача Коростышевской районной больницы Александра Веселовского. Все трое сказали, что Николай Суслик не предпринимал попыток давить на них при принятии ими решений по хозяйственной и финансовой деятельности возглавляемых ими медучреждений.

"Сторона защиты уверена, что Николай Петрович не виновен в совершении этого уголовного правонарушения, и будет пытаться доказать это в суде", – сказал защитник обвиняемого Алексей Алфимов.

По результатам заседания был объявлен перерыв до 31 января 2022 года.

 

Фото: Суспільне
 

Предыстория


21 января 2021 года СБУ задержала директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.

После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий к Николаю Суслику, как к специалисту.

26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО

5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили с занимаемой им должности.
Тэги: Николай Суслик, взятка, суд, откат
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 09:48:12, Вчера [Материал]

.....Сторона защиты уверена, что Николай Петрович не виновен....

учитывая что его взяли при получении второй части отката, то конечно не виновен. Может перед ним еще извинится надо??? Только по всей строгости закона, хотя конфисковать то уже нечего, за время следствия развелся и остался гол как сокол.
bender123
2 vasya (bender123)   • 11:20:04, Вчера [Материал]

правильно написать статью дорого стоит) "требовал откат" написали вместо "задокументирован факт передачи денежных средств"..
дальше линия защиты просто шикарна:
есть потерпевший, он дал показания что все так и было, что требовал что получал и тд.. как это крыть - вызвали других 3 врача и те сказали что с ними ниче такого не происходило ))) шикарно. тобишь поймали насильника, жертва дала показания, факт тоже задокументирован, но чтобы его отмазать на улице ловят 3 девушки и те в суде говорят что по отношению к ним ниче такого не происходило со стороны обвиняемого)) шикарно. оправдан полностью.
но Суслика реально жаль в этой ситуации, не файкт даже что откат в итоге он себе бы положил в карман.
потерпевшего тоже понять можна, он сейчас подпишет, через год его сбу возьмет за зад, закупили по завышенным ценам, нанесен ужерб на сумму отката.. такое развитие событий - 100%.. ясно что он не захотел подставляться..
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 18:57:34, Вчера [Материал]

Строго формально сторона защиты имеет право вызывать своих свидетелей. Вопрос лишь в том, чью сторону займет судья: посмотрит на реальные факты взятки, или же поверит стороне защиты. Зная наши суды, никто не удивится, что судья оправдает Суслика.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:26:18, Вчера [Материал]

Вы что здесь написали сверху? Суслика арестовали при получении взятки - 2-го отката. И мы это все видели на видео и на фото В следствии Все следователи, которые меняли по ходу дела и искажали взятку, должны понести уголовную ответственность. По поводу всех трех грязных директоров больниц - Ларисы Бабиковой, Виталия Николайчука, Александра Веселовского на сессии будем ставить вопрос о профнепригодности, как ворюг, крысаков и разворовавших ковидные деньги. Судья тоже, посмотрим, как вынесет приговор. Дело в том, что из-за нехватки этих денег, которые "распилили", люди лишились жизни. А Алфимов - адвокат, получит "подср***чника" . Кстати, напишите, кто судья.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:55:37, Вчера [Материал]

деньги не пахнут, напишут что угодно, лишь бы заплатили... не видишь, что ЖЖ итак на ладан дышит, тяжелые времена у них
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