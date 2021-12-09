Дело Суслика: на суде допросили главного свидетеля, у которого экс-чиновник требовал откат

8 декабря на очередном заседании суда по делу экс-чиновника Житомирской ОГА Николая Суслика допросили главного свидетеля – бывшего гендиректора Коростенской городской больницы Николая Ходаковского.
Как сообщает "Суспільне
", именно Николай Ходаковский написал и передал в прокуратуру Киева заявление о вымогательстве откатов Николаем Сусликом, который возглавлял департамент здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.
"Я приехал в Житомир на встречу с начальником департамента здравоохранения Николаем Петровичем Сусликом, который сообщил мне, что Коростенская городская больница получит государственную субвенцию на сумму 1 миллион 244 тысяч гривен. В ходе разговора мне предложили до конца года (2020 года – ред.) обязательно освоить эти средства, потому что в противном случае средства вернут государству. Николай Петрович предложил закупить кислородное оборудование, потому что в то время это было актуально. Также он сказал, что из этой суммы я должен десятину, то есть 10 процентов, отдать. На мои вопросы о том, кому, что, как отдать и какие существуют механизмы, мне дали телефон Александра. Сказали, что Александр предлагает кислородные концентраторы итальянского производства. Мне сказали: ты у него закупаешь на эту сумму концентраторы и мы с тобой расходимся. Все будет хорошо. Я должен с Александром подписать договор и произвести 100% предоплату кислородных концентраторов на 1 миллион 244 тысячи по заведомо завышенной цене", – рассказал на заседании суда Николай Ходаковский.
На суде также допросили еще трех свидетелей: главного врача Бердичевской городской больницы Ларису Бабикову, директора Черняховского территориального медицинского объединения Виталия Николайчука и главного врача Коростышевской районной больницы Александра Веселовского. Все трое сказали, что Николай Суслик не предпринимал попыток давить на них при принятии ими решений по хозяйственной и финансовой деятельности возглавляемых ими медучреждений.
"Сторона защиты уверена, что Николай Петрович не виновен в совершении этого уголовного правонарушения, и будет пытаться доказать это в суде"
, – сказал защитник обвиняемого Алексей Алфимов.
По результатам заседания был объявлен перерыв до 31 января 2022 года.
Фото: Суспільне
Предыстория
21 января 2021 года СБУ задержала директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
22 января стало известно, что Николай Суслика требовал "откат"
со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19.
После задержания председатель ОГА Виталий Бунечко заявил, что у него не было никаких претензий
к Николаю Суслику, как к специалисту.
26 января стало известно, что Суслик внес залог и вышел из СИЗО
.
5 марта директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика уволили
с занимаемой им должности.