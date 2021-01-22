Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 22.01.2021    15:40:09
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 22 » 11:26:40

Требовал откат с «ковидных» средств: СБУ сообщила подробности задержания Николая Суслика

Сегодня, 11:38:56 1389 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Требовал откат с «ковидных» средств: СБУ сообщила подробности задержания Николая Суслика

 Служба безопасности Украины задержала директора Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика за вымогательство "отката" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19. Об этом 22 января сообщила СБУ.
 

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией. Больнице перечислили более 1,2 миллиона гривен, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавирусом", - говорится в сообщении.


По информации СБУ, директор департамента требовал от руководства медицинского учреждения 10% "отката".

"Сотрудники СБ Украины задокументировали получение чиновником первой части взятки. Правоохранители задержали его по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи служебного кабинета при передаче второго транша", - добавили в спецслужбе.

Досудебное следствие продолжается по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
 

Предыстория


Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика.

Тэги: ОГА СБУ, Николай Суслик, откат
Комментариев: 9
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:00:37, Сегодня [Материал]
+7

он наверно в шоке что его задержали... думаю для "них" это привычное дело "откат" и т.д.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 12:05:49, Сегодня [Материал]
+4

"Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит — наверно двойку получил!" (С)
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 12:45:37, Сегодня [Материал]
+6

Зато, сука, наверно в вышиванке ходит, гимн поет с рукой на сердце, виключно українською мовою спiлкуэться. И таких пид**ов в стране не счесть. А мы налоги платим... и платим.. и платим..
lg2013
4 lg (lg2013)   • 13:07:07, Сегодня [Материал]
+1

Великі зарплати і відкати - це повсякденне життя чиновників, включаючи і тих, яких народ вибирає як "слуг" тільки собі на шию.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:35:15, Сегодня [Материал]
0

гляди как в комментах вислоухие раскудахтались, любит электорат зрелища.
а Суслик уже вечером дома будет, правда в закромах запасов поуменьшицца...
Karab
6 Сергей (Karab)   • 13:49:06, Сегодня [Материал]
0

http://zhodkl.zt.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/DSC_0048-1024x812.jpg

Суслик с шефом пилят Ковидные бабки. Хорошая схема, можно пилить и пилить. Не думаю, что ковидное корыто так быстро закончится.
ax
7 Ax Axovich (ax)   • 13:58:15, Сегодня [Материал]
-2

С каждой новой статьей цифры повышаются. Угадайте какое утверждение верно:
- взятка 10тыс
- взятка 10% от 1,2млн
- и первое и второе
- другая цифра
- не было никакой взятки

И поэтому уровень доверия к печатным и не печатным изданиям крайне низкий. Информацию неплохо бы проверять перед отправкой в мир читателей
zt-gregori
8 Григорій (zt-gregori)   • 14:16:35, Сегодня [Материал]
0

де була інформація про 10 тисяч?! на 10К погорів Лучків.
melan
9 melan (melan)   • 14:41:46, Сегодня [Материал]
0

интересно. отмажется или сядет???
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus