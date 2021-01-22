Требовал откат с «ковидных» средств: СБУ сообщила подробности задержания Николая Суслика

Служба безопасности Украины задержала директора Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика за вымогательство "отката" со средств, выделенных на противодействие пандемии COVID-19. Об этом 22 января сообщила СБУ
.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией. Больнице перечислили более 1,2 миллиона гривен, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавирусом", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, директор департамента требовал от руководства медицинского учреждения 10% "отката".
"Сотрудники СБ Украины задокументировали получение чиновником первой части взятки. Правоохранители задержали его по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи служебного кабинета при передаче второго транша"
, - добавили в спецслужбе.
Досудебное следствие продолжается по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Предыстория
Вечером 21 января стало известно о задержании СБУ директора департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика
.
а Суслик уже вечером дома будет, правда в закромах запасов поуменьшицца...
Суслик с шефом пилят Ковидные бабки. Хорошая схема, можно пилить и пилить. Не думаю, что ковидное корыто так быстро закончится.
- взятка 10тыс
- взятка 10% от 1,2млн
- и первое и второе
- другая цифра
- не было никакой взятки
И поэтому уровень доверия к печатным и не печатным изданиям крайне низкий. Информацию неплохо бы проверять перед отправкой в мир читателей