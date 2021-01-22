Требовал откат с «ковидных» средств: СБУ сообщила подробности задержания Николая Суслика

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медицинского учреждения. Учреждение получило субвенцию из государственного бюджета согласно постановлению Кабмина о выделении средств на борьбу с пандемией. Больнице перечислили более 1,2 миллиона гривен, на которые было закуплено медицинское оборудование для нужд пациентов с диагностированным коронавирусом", - говорится в сообщении.