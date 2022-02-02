Требовал откат 30%: НАБУ опубликовало детали по делу житомирского нардепа Кузьминых. ВИДЕО

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.
Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.
В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" — не безвозмездные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему также была своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году. После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, — нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн", — сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.