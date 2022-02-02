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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 2 » 16:42:36

Требовал откат 30%: НАБУ опубликовало детали по делу житомирского нардепа Кузьминых. ВИДЕО

Вчера, 16:42:56 892 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Требовал откат 30%: НАБУ опубликовало детали по делу житомирского нардепа Кузьминых. ВИДЕО

 Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало детали по делу нардепа Сергея Кузьминых, которого разоблачили на получении полумиллионной взятки.

По информации НАБУ, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.
 

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" — не безвозмездные и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему также была своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году. После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, — нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн", — сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.


Как установило следствие, нардеп планировал такую схему применять и в отношении других договоров в будущем. 

"В частности на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн — 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн — 398,33 тыс. грн)", — добавили в НАБУ.
 
 


Разоблачение Кузьминых. Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых.

В НАБУ сообщили, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах и не явился к правоохранителям.
Тэги: откат, НАБУ, Сергей Кузьминых
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 19:24:04, Вчера [Материал]

будет сидеть вместе с сусликом
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 20:14:01, Вчера [Материал]

melan Сегодня в 19:24:04
будет сидеть вместе с сусликом---( на пальмовых пеньках с сигарой
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